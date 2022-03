Refugiados ucranianos llegará a dos millones en las próximas 24 horas

Preguntado sobre las supuestas discriminaciones de las que habrían sido objeto en particular algunos africanos que llegaban en los flujos de refugiados a la frontera polaca, Grandi contó que ha hablado mucho de esa cuestión con las autoridades de ese país que le han explicado que pudo haber algunos problemas administrativos.

Pero señaló que no ha visto “casos de discriminación”, sin negar que se hayan podido producir algunos, y sobre todo, hizo hincapié en que no hay “voluntad de discriminación” y no la habrá.