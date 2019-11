Reyes de España visitan Cuba, por primera vez en la historia

Tras los honores y la interpretación de los himnos, tuvo lugar la reunión de los dos jefes de Estado con las respectivas delegaciones, encabezadas por el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y su colega cubano, Bruno Rodríguez.

“En cordial encuentro, reconocimos las positivas relaciones bilaterales existentes, basadas en históricos lazos familiares y culturales que fortaleceremos”, dijo en su cuenta de Twitter el mandatario cubano, quien transmitió a los reyes que su visita era “muy ansiada”, según el Palacio de la Zarzuela.

Durante la media hora que se prolongó la reunión, se habló “de todo”, según explicó Borrell a los medios tras el posterior paseo que los reyes dieron por el casco histórico de La Habana.

La situación de los derechos humanos es uno de los asuntos que forma parte de la agenda política entre España y Cuba desde hace varios años.

No obstante, durante su estancia en La Habana, Felipe VI no se va a encontrar con la disidencia, puesto que, según el Gobierno, al jefe del Estado no le toca hacer política, ni su visita debe interpretarse como un apoyo al régimen castrista.