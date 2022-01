Rusia dice que no hay amenaza de guerra en Europa

Rusia aseguró este miércoles que en Europa no habrá una guerra a gran escala y negó planes de “atacar o invadir” Ucrania, pese a la acumulación de tropas cerca de la frontera con el país vecino.

“Estoy convencido de que no hay ningún riesgo de una guerra a gran escala en Europa o en cualquier otro lugar del mundo. No vamos a tomar medidas agresivas. No vamos a atacar o invadir Ucrania”, dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

Riabkov llamó a Occidente a no preocuparse por las nuevas maniobras ruso-bielorrusas y “concentrarse en la senda de la diplomacia”.

Washington calificó la víspera de “preocupantes” los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia, que se celebrarán entre el 10 y el 20 de febrero, en medio de temores por una hipotética invasión rusa de Ucrania.