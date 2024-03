Senado rechaza “mega decreto” de Javier Milei: esto dijo el presidente

En un mensaje grabado que difundió en redes sociales tras la votación, Villarruel aseveró que su “compromiso” con Milei es “inclaudicable” y que ha trabajado con él “espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos”.

Con todo, aclaró que “el Senado es la casa de las provincias y un poder independiente” y se diferenció de las prácticas que tuvo Cristina Fernández mientras comandó la Cámara Alta entre 2019 y diciembre pasado.

“Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar. No hay Gobierno sin institucionalidad”, afirmó.