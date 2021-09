Señalan a Bukele de romper compromiso de no perseguir críticos en El Salvador

Entre las organizaciones firmantes se encuentran Acción Ciudadana, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

El pasado 15 de septiembre, miles de salvadoreño protestaron en las calles contra el Gobierno de Bukele por diversas decisiones, como la adopción del bitcóin como moneda legal, y lo que diversos sectores consideran una deriva “autoritaria”.

“¡No a la reelección presidencial, no al bitcóin, no a la militarización, no a la dictadura!” y “sin independencia judicial no hay garantías para la defensa de los derechos humanos”, eran los mensajes de algunas de las pancartas portadas por los manifestantes.