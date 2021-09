Sí a tercera dosis en EE. UU. pero no para todos y otras claves de vacunación

Un duro golpe recibió este viernes el Gobierno del presidente de EE. UU., Joe Biden, luego de que el comité de asesores de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA, en inglés) rechazó la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 para la población en general, aunque sí la aprobó para los mayores de 65 años y personas en alto riesgo. Lea aquí: Panel de expertos de EE. UU. rechaza aprobar una tercera dosis de Pfizer

Esta y otras cinco noticias son las claves de la vacunación de la semana en América:

TERCERA DOSIS PARA UNOS CUANTOS

Pese a que el Gobierno de Biden había hecho planes para suministrar la tercera dosis de Pfizer a finales de mes, el panel de expertos de la FDA consideró hoy insuficientes los datos aportados por la farmacéutica acerca de la pertinencia de esta nueva aplicación para la mayoría de la población.

“Esta es una gran decisión, no entiendo que tengamos que apresurarnos. No entiendo cuál es la razón por la que no podamos dedicar más tiempo a mirar los datos”, indicó el doctor Paul Offit, del Centro de Educación de Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, durante el debate.

En cambio, los expertos de la FDA sí aprobaron por unanimidad una dosis de refuerzo solo para los mayores de 65 años y la población en situación de alto riesgo.