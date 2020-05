“Su última voluntad era volver a casa”, hermana de colombiana

Por George Barva

Especial para El Universal

Tras la muerte de su marido hace cinco años, la colombiana María Cristina Lozano Ospina decidió migrar hacía los Estados Unidos, en busca de un mejor futuro para ella y su hija que venía en camino, que estaba por nacer.

Para esta valluna, lo que inició como una tos el año pasado, en noviembre, se desencadenó en un cáncer, el cual hizo metástasis en todo su cuerpo, el cual le afectó directamente los pulmones, nunca fumó en su existencia, tiempo después atacó el riñón y por último el cerebro.

Pero esta verraca, que había nacido en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, hace 41 años, no se amilanó hasta el último de sus suspiro de su vida, para ganarle la batalla a este mal que había invadido su cuerpo.

Sin embargo, el pasado 29 de abril perdió la guerra contra este mal y sucumbió al encuentro de su esposo, en vida, y padre de su hija, Roguer Alberto García y al de su papá, quien murió cuando ella era una adolescente.

“Este cáncer se la llevó muy rápido, se la llevó en menos de cinco meses. Ella decidió una vez confirmado su estado en tratarse en California. Pero nunca imaginamos este cierre de fronteras y vuelos internacionales. Ella quiso volver, pero cuando decidió hacerlo era muy tarde. Su estado de salud no se lo permitía. Su última voluntad es ser enterada en Colombia” dijo entre lágrimas Carmen Julia Lozano Ospino, hermana mayor de María Cristina.

Ahora a la odisea de más 700 colombianos varados y atrapados en EE.UU, se suma el drama y el dolor de esta familia vallecaucana, la Lozano Ospino, en poder repatriar el cuerpo de María Cristina y poder darle Cristiana sepultura a su ser querido.

Pero, las leyes federales y protocolos en el territorio estadounidense han cambiado recientemente en el tema de repatriación de los cuerpos, sin vida a sus países de origen, a raíz del COVID-19.

Así lo confirmó, Gloria Cervantes, especialista servicios funerarios del cementerio de Oak Hill, uno de los más grandes del Estado de California y ubicado en la ciudad de San José. “Los protocolos han cambiado para tramitar términos internacionales y poder repatriar cuerpos. Las embajadas o consulados deben hacer un trámite especial para poder lograrlo, pues hay mucha demanda por COVID-19 y los trámites son más demorados” sostuvo la funcionaria.

Por ellos, varios colombianos amigos cercanos a la familia Lozano Ospina se han apersonado del caso y han hablado con el consulado, y algunos Senadores de la República para que el Gobierno Nacional medie esta situación y poder repatriar el cuerpo de esta guerrera.

“Hemos hecho todo lo posible para poder llevar a María Cristina de vuelta a Colombia. Esperamos respuestas positivas por parte del Gobierno y el consulado, por ser un caso prioritario. Ella lo merece todo era una mujer excepcional” dijo Diana Olivares amiga personal de la hoy difunta.

Igualmente, Carmen Julia Lozano Ospino, hermana mayor de María Cristina, le pide a la Cancillería, Migración Colombia, Aerocivil, y al mismísimo Presidente, Iván Duque, el apoyo de esta gestión de repatriación.

Por ahora el cuerpo de María Cristina, descansa en la funeraria Berger Papas Smith of The Angels en la ciudad californiana de Fremont, esperando la respuesta, de la hora y vuelo que la lleve a casa, al barrio la Revolución, en Buga y poder ser enterrada en su tierra natal como era su última voluntad. Y así su hija Martina, de cinco años podrá decirle adiós a su mamá, quien se va a reunir con su papá, quien no conoció, pero sabe que es un ángel que la cuida, al igual que su madre.