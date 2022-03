Suben a 1,7 millones los desplazados en Burkina Faso

El número de personas desplazadas en Burkina Faso debido a la inseguridad yihadista ascendió a más de 1,7 millones tras el segundo mayor aumento de desplazados el pasado enero desde el inicio de esta crisis en 2019 -con más de 160.000 nuevos registrados-, informaron hoy organizaciones no gubernamentales.

“El golpe militar en Burkina Faso a finales de enero tuvo grandes titulares. Sin embargo, el registro de más de 160.000 nuevos desplazados burkineses ese mes, una cifra casi récord, no ocupó los titulares”, declararon en un comunicado conjunto el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo y Oxfam.

Según estas ONG, se trata del segundo aumento más alto desde enero de 2019, cuando había un total de 87.000 desplazados internos en Burkina Faso debido a la violencia yihadista, que comenzó en abril de 2015 en el país.

En este sentido, desde enero de 2019, la población desplazada en Burkina Faso ha aumentado un 2.000 % y, de las personas desplazadas, más de dos de cada tres son niños.

“Hacer circular grandes cifras en reuniones de alto nivel no significa nada para las personas que no tienen una vivienda decente, ni agua potable, y que no pueden alimentar a sus hijos con tres comidas al día”, declaró Hassane Hamadou, director de NRC en Burkina Faso, al hacer un llamamiento a los países donantes para que cumplan las promesas hechas en la Conferencia del Sahel central de octubre de 2020.

Los firmantes del comunicado mostraron su preocupación porque la crisis de Ucrania pueda desviar este año los fondos y la atención de la región del Sahel.

“Algunos donantes ya han indicado que reducirán nuestra financiación en un 70 % para apoyar las operaciones en Ucrania. Nos preocupa mucho que esto se convierta en una tendencia, haciendo que el acceso a la atención sanitaria y a otros servicios básicos sea aún más escaso para las personas desplazadas en Burkina Faso”, afirmó Safia Torche, directora ejecutiva de Médicos del Mundo en Burkina Faso.

Burkina Faso sufre ataques yihadistas desde 2015, que se atribuyen a grupos ligados a Al Qaeda y al Estado Islámico.