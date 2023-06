Tiene 23 años, 11 hijos y aspira tener 30 con diferentes padres

El caso de una joven estadounidense de 23 años que aspira a tener 30 hijos con padres diferentes ha generado controversia y se ha vuelto viral en las redes sociales.

Phi, como se hace llamar, es la mujer que reveló que en la actualidad tiene casi una docena de hijos con ocho hombres distintos. Esta decisión personal ha desencadenado debates sobre la tasa de natalidad en zonas de bajos ingresos y las posibilidades de brindar una buena calidad de vida a los niños.

Phi, residente en Memphis, ha despertado la atención y la polémica debido a su intención de ser madre múltiples veces con padres diferentes. Actualmente tiene 11 hijos de ocho hombres distintos, según ella misma ha revelado en su cuenta de TikTok. Sus razones para tener múltiples parejas y padres para sus hijos son llamativas: “Si tienes uno y le restas uno, te quedas con cero; pero si tienes ocho y le restas tres, todavía te quedan cinco. Si solo tengo un padre y me abandona o fallece, mis hijos se quedarían sin padre, pero si tengo ocho y tres mueren o me abandonan, todavía me quedan cinco padres”, afirmó Phi.