Trabajo en casa: empresa despidió a empleada tras monitorear su teclado

Pese a sus 18 años de trayectoria en la empresa, Cheikho fue despedida al no cumplir con los horarios y plazos estipulados durante poco más de un mes.

El reporte mostró que Cheikho no cumplía con las horas laborales estipuladas: de 49 días monitoreados, trabajó menos de lo indicado en 44 días.

Además, el sistema arrojó que en 4 de esos días no trabajó en absoluto, comenzó tarde su jornada en 47 días y concluyó temprano en 29 de ellos. Todo ello puso en duda su compromiso y desempeño laboral mientras trabajaba de forma remota.

Cheikho se defendió de las acusaciones argumentando, según el medio 'El Comercio': "A veces, la carga de trabajo es un poco lenta, pero nunca he dejado de trabajar. Quiero decir, puedo ir a las tiendas de vez en cuando, pero eso no es para todo el día. Necesito tomarme un tiempo para considerar esto y presentaré una respuesta. Realmente no puedo recordar por qué o cómo es tan bajo".

Este caso destaca la importancia y el rol que la tecnología y los sistemas de monitoreo están teniendo en el ámbito laboral, especialmente en tiempos donde el trabajo remoto se ha vuelto más común, generando debates sobre la privacidad y la eficiencia en el trabajo desde casa.