Tras dos años de romance, descubren que pueden ser hermanas

“No pueden tener hijos. Y si no tienen una infancia compartida, en términos prácticos estaría perfecto si permanecen juntas”

Escribió uno de sus seguidores.

¿Marketing?

Por ahora no han hecho públicos los resultados de la prueba de ADN, tampoco han dado más detalles que confirmen una relación filial entre las dos, por lo que algunas personas empiezan a señalar que podría tratarse de un invento, estrategia de marketing o chiste. Otros aseguran que, hasta que no se tenga la claridad de la confirmación genética, no habría porqué preocuparse o terminar una relación que está bien.

Sea marketing o no, el video en el que anunciaron sus miedos de ser hermanas logró más de 8 millones de vistas en tan sólo cuatro días desde el momento en que fue publicado en la cuenta de TikTok que crearon como pareja: @carleyandmercedes.