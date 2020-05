Trump amenaza con más regulación tras etiqueta de Twitter

El presidente Donald Trump, el prolífico tuitero de ataques políticos, amenazó el miércoles a las empresas de redes sociales con aplicarles más regulación o incluso cerrarlas, después de que Twitter agregó avisos en dos tuits del mandatario, indicando que requerían que los lectores verificaran los datos. El mandatario recurrió a Twitter - ¿a dónde más? - para tuitear sus amenazas.

El ejecutivo no puede regular o cerrar una compañía unilateralmente, sino que se requeriría la acción del Congreso. Su gobierno congeló una propuesta de decreto que le daría poder a la Comisión Federal de Comunicaciones para regular a las compañías tecnológicas, citando preocupaciones de que no pasaría una evaluación legal. Pero eso no impidió que Trump emitiera fuertes advertencias.

Los gigantes tecnológicos “silencian las voces conservadoras”, aseguró vía Twitter. “Los regularemos enérgicamente o los cerraremos antes de permitir que eso suceda”. Más tarde, y nuevamente en redes sociales, amenazó: “Vendrán grandes acciones”.

La secretaria de Prensa Kayleigh Mcenany dijo a los reporteros que Trump firmaría un decreto relacionado a las compañías de redes sociales, pero no dio más detalles. La directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, Alyssa Farah, dijo que Trump firmaría el jueves la orden ejecutiva.