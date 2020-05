Trump: si decido actuar en Venezuela será con una “invasión”

En conversación con la cadena televisiva Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó nuevamente este viernes (08.05.2020) que su gobierno esté involucrado en la presunta operación lanzada por un exmilitar estadounidense y algunos colaboradores para provocar un alzamiento social en Venezuela y lograr la caída del gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense señaló que él haría las cosas de otra manera.

“Si alguna vez hiciéramos algo con Venezuela no sería de esa forma. Sería ligeramente diferente. Se llamaría ‘invasión’”, dijo Trump. “Si quisiera entrar en Venezuela no lo mantendría en secreto, y no mandaría a un grupo pequeño, hablaríamos de un Ejército”, subrayó. Asimismo, calificó como “un grupo que actuó en solitario” el colectivo, compuesto por “muchos venezolanos”, que intentó ingresar al país, operación en la que fallecieron ocho personas y 18 fueron detenidas.

“(El grupo) no estaba dirigido por el general George Washington”, dijo con sorna Trump. “El Gobierno no tiene nada en absoluto que ver con ello”, agregó. Según las pruebas difundidas por Venezuela, entre los arrestados se encuentran dos estadounidenses, Airan Berry y Luke Denman, ambos exmilitares y que contaban con una identificación de la contratista militar Silvercorp, cuyo fundador, el también estadounidense Jordan Goudreau, reconoció su implicación con la fallida operación.

Piden extradición

Por otro lado, la fiscalía venezolana solicitará la extradición de dos asesores del líder opositor Juan Guaidó, acusados de firmar un acuerdo con Goudreau. “Solicitaremos su inclusión en alerta roja en el sistema de Interpol (...), vamos a solicitar su extradición a territorio venezolano”, dijo el fiscal general, Tarek Saab sobre los venezolanos Sergio Vergara y Juan José Rendón, este último responsable del Comité de Estrategia del líder opositor Juan Guaidó. Caracas también desea que se extradite a Goudreau.

Además, Luke Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, enfrentan cargos por “terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación (para delinquir)”, delitos con penas de entre 25 y 30 años de cárcel, dijo Saab. Rendón admitió el miércoles a CNN haber firmado un contrato con Goudreau, al que pagó 50.000 dólares para que planificase un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno.

Sin embargo, aseguró que fue un acuerdo “exploratorio” y que no se le dio luz verde a una operación en Venezuela. Desvinculó del acuerdo a Guaidó.