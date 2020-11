Trump vs. Biden: el mundo con los ojos puestos en EE.UU.

Este martes, los estadounidenses eligen presidente, entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, quien aspira a permanecer en la Casa Blanca por otros cuatro años. Sin embargo, la elección no solo tendrá implicaciones en temas locales, el mundo entero tiene puestos los ojos en estos comicios por una sencilla razón: se elige al líder de la primera potencia del planeta. EE.UU. tiene relaciones políticas, militares y comerciales con países de los cinco continentes, lo que hace importante para cada uno de ellos el perfil del nuevo presidente. En la historia reciente, Estados Unidos ha participado oficialmente en los conflictos de al menos 7 naciones (Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen, Niger y Somalia), y actualmente su trato es tenso con China, Corea del Norte, Rusia e Irán. En América Latina tiene tratados de libre comercio firmados con México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Chile, Perú y Colombia, y se ha declarado en desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. El Universal consultó sobre la importancia de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para el mundo, y en especial para Colombia, con Armando José Mercado Vega, politólogo y máster en conflicto social y construcción de paz; director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Esto nos contó:

El republicano Donald Trump y el democrata Joe Biden se disputan este martes, 3 de noviembre, la presidencia de EE.UU. Trump va por su reeelección. Fotos: EFE - AP ¿Por qué el mundo tiene puestos los ojos en las elecciones en EE.UU.? R/ Independiente que el mundo actual sea un mundo más multipolar, EEUU sigue siendo una potencia hegemónica en muchos aspectos. Las decisiones que toma EEUU en temas comerciales, medioambientales o militares, no solo afectan a EEUU, afectan regiones enteras del mundo, como por ejemplo al Medio Oriente, y, a otros actores globales, como la Unión Europea. Así que las elecciones presidenciales en EEUU siempre serán tema relevante para la política exterior de cualquier país.

El presidente colombiano, Iván Duque, durante una reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Foto: Colprensa ¿Qué le conviene más a Colombia, que gane Trump o Biden? R/ Depende de la agenda que quiera impulsar el gobierno colombiano de turno. Para el gobierno actual y el Uribismo la apuesta es por Trump, y sectores de ese partido han tratado de incidir directamente en la campaña, lo que ya le valió a Colombia un llamado de atención del embajador de EEUU en Colombia. El apoyo de Trump al gobierno colombiano es muy impredecible porque así es el carácter de Trump, por ejemplo, en una ocasión regaña al gobierno colombiano por no combatir de una manera mas fuerte el incremento de las hectáreas de coca, y al otro día elogia la labor del gobierno en ese sentido. Trump ha sido el único representante fuerte de la comunidad internacional que ha criticado el Acuerdo de Paz con las FARC, mientras que casi toda la comunidad internacional respalda el Acuerdo de Paz. Este tipo de declaraciones junto con el apoyo mediático dado al expresidente Uribe, hacen que sectores del partido de gobierno apuesten por Trump, pero es un error la apuesta a un candidato tan abiertamente, pues puede terminar afectando el apoyo bipartidista a Colombia. Por ejemplo, aunque gane Trump, si los demócratas obtienen las mayorías en la Cámara de Representantes y Senado, los demócratas le pueden pasar factura al gobierno colombiano por haber apoyado a Trump, recordemos que en últimas es el Congreso quien aprueba el grueso de las ayudas para Colombia. Independiente quien gane, lo que necesita Colombia del gobierno norteamericano es apoyo no solo en temas comerciales, sino también en financiación para el posconflicto, replantear la eficacia de la lucha militar contra las drogas, apoyo en la prevención de violaciones a Derechos Humanos que se puedan cometer en el país, más apoyo en la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y sobre todo, mas respaldo en la defensa de la separación de poderes y en la defensa del Estado Social de Derecho.

Donald Trump. Foto: AP Evan Vucci ¿Puede Trump ganar pese a que los sondeos dan como ganador a Biden? R/ Es una posibilidad. Ya ocurrió hace 4 años, cuando a Clinton también le iba mejor en las encuestas y terminó perdiendo. Pero esto no necesariamente es un error en las encuestas, puesto que las encuestas reflejan una fotografía de un momento. También tiene que ver con que el sistema electoral en EEUU es muy complejo. Una cosa es el voto popular y otra el voto electoral. Aunque no es usual que ocurra, en ocasiones, un candidato que obtiene la mayoría de los votos populares – que son los votos que efectivamente depositan los votantes- puede perder las elecciones porque no obtuvo suficientes votos electorales- que son los votos que representan a cada Estado y son los que en últimas definen quien gana las elecciones. Prácticamente de las 45 elecciones presidenciales hechas en EEUU, en solo 4 de ellas el candidato que ganó los votos populares no fue electo Presidente, puesto que el otro candidato fue quien ganó en los votos electorales. El problema está en que esta situación se repita nuevamente ahora, puesto que Trump efectivamente ganó hace 4 año de esta forma, fue el candidato que mas votos electorales sacó, mientras que Clinton ganó en votos populares. Si esto ocurre nuevamente, no solo sería un serio llamado de atención para EEUU, en donde cada vez se escuchan mas voces al interior a favor de hacer reformas profundas en su sistema electoral, sino, que podría polarizar aún más el país, pues sería inédito en la historia de EEUU que por dos veces consecutivas, literalmente el partido que obtiene menos votos, sea quien gane la presidencia y gobierne.

Una seguidora de Trump participando en uno de los actos electorales del presidente que aspira a la reelección. Foto: EFE/ PETER FOLEY ¿Por qué hay latinos que apoyan a Trump, pese a su política migratoria? Puede tener dos posibles explicaciones. Pese a que en la mayoría de las encuestas, el voto latino parece estar más a favor de los demócratas, en ocasiones tiene que ver con falta de empatía y solidaridad. Hay latinos que entraron legalmente y ellos y sus familias han podido emprender en EEUU sin problemas. Sencillamente piensan que, si ellos pudieron, los demás también lo pueden hacer, y quien no lo haga de esa manera es porque debe tener malas intenciones. Pero esto no necesariamente es así. La gran mayoría de latinos que entran ilegalmente a EEUU no la hacen porque desean delinquir en EEUU, lo hacen precisamente buscando mejores condiciones de vida. Pero una segunda explicación mucho mas específica, tiene que ver con ciertos nichos de latinos prorepublicanos muy fuertes en EEUU, como un grupo muy importante de exiliados cubanos y sus familias en la Florida y otros estados, que desde los 60 y 70 representan un sector muy importante del voto latino en la Florida, estado que es clave y en muchas ocasiones decisivo en las elecciones presidenciales, como ocurrió en las elecciones de 2000, donde precisamente ese Estado prácticamente definió la victoria de los republicanos en la presidencia.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Foto: EFE/EUGENE GARCIA ¿Cuál es su opinión sobre la calificación de socialista que la ha dado Trump a Biden? Es un sinsentido desde todo punto de vista. Pero eso no quiere decir que no tenga una lógica. Ni desde el punto de vista ideológico, partidista ni personal, Biden es un socialista. El único miembro de los demócratas que se autodenominó “socialista democrático” fue el precandidato Berni Sanders. Esta es una estrategia que ha usado Trump para restarle votos a Biden y ganar votos él, asociando a Biden con Gustavo Petro, Maduro, los Castro, el Castrochavismo, etc. Trump sabe que desde el punto de vista de la cultura política norteamericana términos como socialismo y comunismo generan un fuerte rechazo en buena parte de la opinión pública- aunque eso ha cambiado en las nuevas generaciones- por ese motivo tradicionalmente en EEUU a intelectuales, académicos o políticos que tienen ideas de izquierda o centro izquierda, se les suele llamar “liberales”, más que socialistas o incluso socialdemócratas, como ocurre con normalidad en Europa.