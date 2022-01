U. Michigan pagará 490 millones de dólares a víctimas de abuso sexual

El abogado Parker Stinar dijo que el acuerdo fue logrado el martes en la noche. La universidad estaba en un proceso de mediación para resolver múltiples demandas de personas, en su mayoría hombres, que dijeron haber sido sexualmente abusados por el doctor Robert Anderson en examinaciones médicas de rutina.

“Ha sido una travesía larga y difícil, y creo que este acuerdo traerá justicia y sanación a los muchos valientes hombres y mujeres que se negaron a ser silenciados”, expresó Stinar, quien representa a unas 200 víctimas.

Tad DeLuca, cuya carta inicial al director de asuntos deportivos de la universidad, Warde Manuel, denunciando abusos sexuales desató la investigación sobre Anderson, declaró a The Associated Press en entrevista telefónica que no le da placer alguno enterarse del acuerdo y que teme que dejará otros asuntos sin resolver.