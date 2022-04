Un 58,9 % de bolivianos estaría a favor de una reforma constitucional

El 58,9 % de los bolivianos estaría a favor de una reforma constitucional, según una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en marzo de este año.

De acuerdo con el sondeo realizado por teléfono a unas 2.000 personas, el 58,9 % sí está de acuerdo con hacer reformas a la Constitución, frente a un 30,6 % que no quiere y un 10,5 % que no sabe o no responde.

Por otra parte, la encuesta señala que un 51,1 % de los bolivianos consultados no cree que “en un futuro cercano” haya un “golpe de Estado” en el país, mientras que el 46,7 % sí cree que es posible y el 2,2 % no sabe o no responde.