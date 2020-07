Un juez bloquea temporalmente la publicación del libro de la sobrina de Trump

Un juez del condado de Dutchess, en Nueva York, paralizó temporalmente este martes la publicación del libro de Mary Trump, sobrina del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, titulado “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World”s Most Dangerous Man” (”Demasiado, pero nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”).

La orden judicial supone una victoria temporal del denunciante, Robert Trump, hermano del mandatario, si bien el magistrado ha solicitado la comparecencia en los juzgados de la sobrina, sus abogados y de la editorial, Simon & Schuster, el próximo 10 de julio para escuchar sus argumentos, informaron medios locales.

Según las alegaciones de la familia Trump, el libro viola un acuerdo de confidencialidad relacionado con la herencia de Fred Trump, padre del presidente y abuelo de Mary Trump, que falleció en 1999.