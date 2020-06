“Un sueño cumplido, volver a casa”: varado en EEUU

El sueño y el anhelo de la familia Ocampo Ocampo era conocer Estados Unidos y especialmente, la ciudad de Orlando, en la Florida, por sus parques de diversiones y el mágico mundo de Disney. Sin embargo, ese sueño se convirtió en pesadilla a causa de la pandemia mundial COVID-19 y el cierre de fronteras, el cual separó a esta familia caldense.

Todo inició el pasado 20 de enero cuando salieron desde Manizales hacia Bogotá y de la Capital del País, al famoso sueño americano, conocer todo lo que habían visto en las películas de Hollywood y de paso conocer a Mickey Mouse, el pato Donald, Minnie Mouse, las princesas Blanca Nieves, Aries, entre otras, y todos estos mágicos personajes.

Pero cuando inició todo el tema del COVID-19 y de la propagación de este mortal virus, Carlos Mauricio Ocampo Vargas, sintió temor por su esposa Claudia Ocampo y por su pequeña hija, de un año y medio, María Celeste. Y decide que ellas dos regresen al país, mientras el iba a conocer su anhelado sueño, la estatua de La Libertad, Central Park, El puente Brooklyn, Manhattan, Times Square, y la Quinta Avenida.

Eso ocurrió un mes después de haber pisado suelo estadounidense. Claudia y la pequeña María celeste regresaron al país, el 20 de febrero, y él, emprendería su rumbo a la gran manzana. Pero la cancelación masiva de vuelos domésticos y de tiquetes aéreos en la tierra del Tio Sam hizo que aplazará su viaje a Nueva York. pero cuando intento volver a Colombia ya las fronteras estaban cerradas.

“Mi esposa y yo siempre habíamos soñado con venir aquí y conocer lo que siempre habíamos visto en las películas, queríamos que no nos lo contaran, si no queríamos verlo con nuestros propios ojos.” dice este caldense, nacido en el municipio de Neira.

Este hombre de 40 años, quién es tecnólogo en electrónica y también graduado en cocina del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, le relató a EL UNIVERSAL su odisea y estar lejos de las personas,que ama en medio de esta pandemia.

“Nunca imaginamos o mejor dicho yo nunca imaginé que esta pandemia, me separada de mis mayores tesoros, mi esposa y mi hija” contó con voz afligida.

Ocampo dijo además que “ yo daría lo que fuera por abrazar en estos momentos a mi hija y a mi esposa, pero no puedo, porque me toca hacer la cuarentena en Bogotá y después ver cómo consigo el dinero para poderme desplazar hasta Popayán, donde están mis seres amados, mi familia”.

El viacrucis para volver a casa

Actualmente, Carlos Mauricio Ocampo Vargas tiene 92 días de estar atrapado y varado en los Estados Unidos, y 4 meses de no ver a su familia, sin embargo, después de tanto insistir, por fin tiene un cupo, en uno de los vuelos comerciales con fines humanitarios, que partirá desde mañana del aeropuerto internacional de Miami.

Según Ocampo Vargas en esta travesía se sintió sólo, porque él asegura que en estos tres meses, que duró atrapado aquí en los Estados Unidos, envió cuatro correos electrónicos al consulado y realizó por lo menos 200 llamadas al consulado a explicar su caso, pues él es el cabeza de hogar y vela económicamente por su familia.

“Yo recibí ayuda del grupo quiero volver a casa y de muchos colombianos que fueron solidarios conmigo, porque usted sabe que uno aquí no puede trabajar con visa de de turista, otros colombianos me dieron la la mano con alojamiento y comida, A verdad no sentí el acompañamiento del Gobierno colombiano”, dijo Ocampo Vargas.

Ganancias y pérdidas

Lo único que espera Carlos Mauricio Ocampo Vargas reencontrarse con su familia lo más pronto posible, pero asegura que en este tiempo de confinamiento y cuarentena lo dedicó a estudiar aquí en los Estados Unidos, el arte del repujado en cuero de las diferentes etnias y razas de indios de la unión americana. Para afianzar el trabajo que ha desarrollado por varios años en Colombia, las artesanías en cuero y por ello ya lleva una idea revolucionaria, según él, la cual realizará una vez llegue al país.

”Todo este tiempo de confinamiento lo dediqué a estudiar a leer sobre las diferentes técnicas que tienen los indígenas e indios estadounidenses, en el arte del repujado en cuero, además le dedique muchas horas a ver vídeos en YouTube sobre este mismo tema y allí surgió una idea que me ayudará salir de las deudas que me dejo estar varado acá unos 20 millones de pesos”, relató.

Carlos Mauricio Ocampo Vargas espera que en un futuro pueda regresar a Estados Unidos con su familia y poder conocer la gran manzana, la capital del mundo, porque el COVID-19 no se lo permitió.

Por culpa de este virus moral no pudo cumplir ese sueño, conocer Nueva York, pero por ahora lo que más anhela es abrazar a la pequeña María Celeste y su esposa Claudia, porque volver a casa, volver a Colombia, que es un sueño cumplido para él y 180 colombianos más.