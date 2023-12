Una juez pide “permiso para morir” tras ser abusada sexualmente: “Me siento despreciable”

Una juez de un tribunal civil del norte de la India pidió al jefe de Justicia de la India “permiso para morir” después de haber sido abusada sexualmente por un juez superior, para enviar con su muerte un mensaje a todas las mujeres de la India. Lea aquí: ¡Hay justicia! Condenado por drogar y abusar sexualmente de mujer de 19 años

“Yo no tengo deseo de vivir por más tiempo, he sido convertida en cadáver andante en el último año y medio. Ya no tiene sentido cargar con este cuerpo sin alma y sin vida. Ya no queda ningún propósito en mi vida”, dice la juez, cuyo nombre no fue revelado, en una carta abierta difundida por medios indios.