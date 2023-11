Una pandilla irrumpió en hospital de Haití y tomó rehenes a mujeres y niños

Una pandilla fuertemente armada irrumpió en un hospital de Haití el miércoles y tomó como rehenes a mujeres, niños y recién nacidos, de acuerdo con el director del centro médico, que pidió ayuda en redes sociales.

Jose Ulysse, fundador y director del Centro Hospitalario Fontaine —ubicado en el extenso barrio marginal de Cité Soleil, en la capital Puerto Príncipe—, confirmó el hecho en un breve intercambio de mensajes con The Associated Press. “Estamos en grandes dificultades”, lamentó. Lea aquí: Joe Biden y Xi Jinping inician su reunión en Estados Unidos

Ulysse indicó en redes sociales que “cientos” de pacientes del hospital habían sido hechos rehenes, pero la cifra no pudo ser confirmada de momento. No había más detalles disponibles, ni estaba claro por qué los agresores habrían tomado a los pacientes como rehenes. Ulysse no respondió a más preguntas.

Un portavoz de la Policía Nacional de Haití no respondió un mensaje solicitándole sus comentarios.

El hospital es considerado un oásis y un salvavidas en una comunidad dominada por pandillas, que han desatado enfrentamientos cada vez más violentos entre ellas. En consecuencia, los civiles que viven en Cité Soleil habitualmente han sido violados, golpeados o asesinados. Lea aquí: Ejército israelí ordena la evacuación de comunidades del sur de Gaza

Ulysse dijo que los responsables eran miembros de la pandilla Brooklyn, encabezada por Gabriel Jean-Pierre, mejor conocido como “Ti Gabriel”. Jean-Pierre es también el líder de una poderosa alianza de pandillas conocida como G-Pep, una de dos coaliciones rivales en Haití.

La pandilla de Brooklyn cuenta con unos 200 miembros y controla ciertas comunidades de Cité Soleil, entre ellas Brooklyn. Se dedican a la extorsión, el robo de mercancías y la violencia generalizada contra la población civil, según un informe reciente de las Naciones Unidas.

“La coalición G-Pep y sus aliados han fortalecido considerablemente su cooperación y diversificado sus fuentes de ingresos, en particular mediante el secuestro extorsivo, lo que les ha permitido reforzar su capacidad de combate”, señala el informe.