Venezolanos en Ecuador pueden pedir visa humanitaria hasta el 14 de agosto

Efe ha podido constatar, además, que se han iniciado formalmente las gestiones de regularización o concesión de visados a los venezolanos, que habían quedado paralizadas por la emergencia sanitaria.

Ante esta situación, Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, valora como “muy injusto” el plazo dado para la tramitación de la visa humanitaria, “tomando en cuenta la vulnerabilidad de esta población, porque todavía estamos en un estado de excepción y pandemia, el mismo panorama que teníamos hace unos meses atrás”.

IMPOSIBILIDAD DE PAGAR 50 DÓLARES

Recuerda que los venezolanos han tenido serias dificultades para poder trabajar durante este tiempo, que más del 70 por ciento realiza tareas informales y que muchos han perdido sus empleos.

“Con las deudas que tienen de arriendos, luz, etc, sumado el tema de la salud, no están aptos para poder cancelar 50 dólares, que representa dos semanas de comida, comiendo una vez al día”, refiere.

Regalado, cuya asociación representa a cerca de 300.000 migrantes venezolanos, opina que existen razones económicas detrás de la decisión de no extender el plazo para la visa humanitaria.

“A unas visas sí les dan prioridad después del 14, y a otras no, no sabemos si se prorrogará el estado de excepción”, afirma, antes de quejarse de que las autoridades no “han socializado” esta cuestión con las asociaciones que representan al colectivo.

Por su parte, la Cancillería indicó que ha lanzado a través de redes sociales y otras vías mensajes y vídeos informativos sobre el proceso regulatorio para venezolanos.

Gabriela Manso, de la ciudad de Maracaibo, lleva tres años en Ecuador, aunque no podrá optar a una visa humanitaria porque viajó a Venezuela por un corto período.

Con todo, considera que “es muy corto” el plazo que dan las autoridades para formalizar ese trámite y que “por la pandemia deberían considerar un poco más de tiempo”.