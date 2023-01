Video: el fenómeno astronómico en Hawái que cautiva al mundo

De las 8 islas mayores del estado de Hawái, en la que más se presenta este tipo de fenómenos y avistamientos es en Big Island (isla Mayor o Gran Isla) debido a que hay parte del territorio está ausente, completamente, de luz artificial y las noches son oscuras con cielos despejados.

¿Qué dicen pilotos, turistas y residentes hawaianos?

El periódico El Universal pudo dialogar con pilotos, residentes y turistas en la isla de Honolulu en Hawái acerca de este fenómeno astronómico que se viralizado en redes sociales y cautiva al mundo científico.

Para el militar estadounidense, radicado en esta isla del Pacífico, Héctor González, aseguran no haber visto nada, aunque su hija es una fanática absoluta de la astronomía y las estrellas. “Particularmente no he visto nada, pero mi hija es una fanática de los telescopios, debido a que aquí hay gran avistamiento de estrellas” comentó González, quien es de origen puertorriqueño.