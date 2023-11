Video: profesor acusado de acoso fue golpeado por varias estudiantes

“Ha acosado hasta a maestras, alumnas y ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución y, si esto no se cumple, no nos va a quedar más que irnos a paro, porque no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene relación con una menor. Siempre da cosas para que puedan pasar su materia”, expresó la estudiante. Tras sus declaraciones, aparentemente da la orden a otras estudiantes para que agredan al profesor señalado de acoso.