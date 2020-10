Voto anticipado en EEUU solo ofrece pistas antes de elección

Esto es, de nuevo, un buen indicio para los demócratas, aunque muy preliminar. Los jóvenes tienden hacia el Partido Demócrata y, cuando los demócratas se movilizan para votar, no es inusual que sus números sean más altos.

El sindicato SEIU indicó que 3 de cada 4 votantes negros no había ejercido aún su derecho a votar Pensilvania. El grupo está transfiriendo recursos a esa región ante la preocupación de que los afroestadounidenses hayan sido más lentos a la hora de devolver el voto por correo.

“Los demócratas ya están expendiendo su electorado”, dijo Tom Bonier, de la firma de datos demócrata TargetSmart. “Esto parecería favorable a Biden, pero hay que tener en cuenta la advertencia que hemos escuchado un millón de veces antes: no sabemos cuánta gente votará el día de las elecciones”.

Sin embargo, podría seguir subiendo ya que los novatos y los no habituales tienden a votar más cerca de la jornada electoral o el propio día. E incluso los pequeños cambios pueden marcar la diferencia en los estados donde la batalla entre Trump y el aspirante demócrata, Joe Biden, está más ajustada.

Según el análisis de la AP, más de 1 de cada 4 boletas presentadas por el momento, el 27%, eran de votantes nuevos o infrecuentes, personas que o bien nunca han votado antes o que lo han hecho menos de la mitad de las veces que pudieron participar. Parece una gran cifra, pero no es mucho más alta que en los últimos años. La firma de datos demócrata Catalist halló que en 2016 aproximadamente un cuarto del electorado no había votado en las anteriores presidenciales.

La gran pregunta sobre participación en todos los comicios es: ¿Qué partido está convenciendo a los nuevos votantes? Los datos muestran que los demócratas estarían ganando en ese campo, pero no necesariamente de una forma tan dramática como podrían sugerir algunos de los grandes datos globales.

Esto no significa que los demócratas vayan a ganar. Pero sí incrementa la presión sobre los republicanos para lograr una ventaja similar, o mayor, el 3 de noviembre.

A continuación, un vistazo a lo que sabemos, y lo que no, sobre el voto anticipado.

Pero este dato no cuenta toda la historia. La boleta elegida por muchos estadounidenses no es la del partido por el que están registrados. Además, las encuestas muestran que los republicanos han atendido las advertencias infundadas del presidente, Donald Trump, sobre el voto por correo y una gran cantidad tiene la intención de votar en el día de las elecciones. Esto supone que esta oleada demócrata podría dejar paso a una republicana el martes.

Por un lado, las respuestas pueden ser sencillas. Los demócratas registrados están superando significativamente a los republicanos registrados, en 14 puntos porcentuales, en estados que reportan la afiliación de los votantes, según un análisis del voto anticipado realizado por The Associated Press.

El electorado joven batió récords en 2018, con una participación del 36% de su franja demográfica, según el censo de Estados Unidos. Esto ayudó a los demócratas a recuperar el control de la Cámara de Representantes.

Existía cierta preocupación porque la pandemia causase un fuerte descenso de los registros de personas de 18 y 19 años, que podrán votar por primera vez.

Sin embargo, el registro de jóvenes para votar es más alto en casi todos los estados esta vez que en 2016, según el Center for Information Research and Civic Learning and Engagement de la Universidad Tufts. Esto refleja tanto el aumento de la población como el alza de los registros para las elecciones de mitad de legislatura de 2018.

Michael McDonald, un profesor de la Universidad de Florida que gestiona el cibersitio ElectProject.org y monitorea atentamente el voto anticipado, advirtió que no deben extraerse demasiadas conclusiones de los cambios en el voto joven con respecto a 2016. “La participación joven ha crecido”, dijo. “Todo sube. Eso es lo que ocurre cuando hay unas elecciones con una participación elevada”.

¿UNA ALTA PARTICIPACIÓN INFLUIRÁ EN EL RESULTADO?

Los republicanos sostienen que la participación récord que se prevé no tendrá mucha importancia en los estados en disputa.

Según la campaña de Trump, cuando todas las boletas se hayan contado la participación en esas regiones clave será similar a la de 2016.

“Es bastante predecible lo que han llevado al electorado”, afirmó Nick Trainer, director de estrategia para estados en disputa en la campaña del presidente, acerca de los demócratas. “Nosotros también movilizaremos a nuestros nuevos votantes”.

Esta opinión disiente mucho de la mostrada por varios expertos electorales, que ven indicios de más entusiasmo en las zonas clave, tanto en el voto anticipado como en las encuestas.

John Couvillon, un encuestador republicano que rastrea el voto anticipado, dijo que la campaña de Trump está siendo demasiado despectiva. “Oigo la misma actitud que en 2008, cuando los republicanos negaban la impresionante participación anticipada que estaba generando Obama”, apuntó.

McDonald señaló que no hay forma de saberlo hasta el día de las elecciones.

Sin embargo, destacó que, si la participación es baja, eso no es necesariamente una buena noticia para Trump dada la gran ventaja que tienen acumulada ahora los demócratas. Esto significaría que la campaña del presidente necesitaría ganar el martes por un margen aún mayor.

“Es mejor que esperen estar equivocados”, afirmó.