2024: Entre el propósito y el deseo

De cara a un nuevo año es obligatorio referirme a la ganadería con la fuerza del propósito y al país con la incertidumbre del deseo. Como presidente de Fedegán creo en una ganadería moderna y sostenible, como gran contribución a la recuperación del campo y a la paz, aunque veo que los problemas del país necesitan mucho más que nuestra contribución.

En 2023, gracias a nuestro esfuerzo por preservar el estatus sanitario se abrió el mercado chino para carne bovina y la meta para 2024 es abrir el de Estados Unidos y llegar a más destinos con carne y animales en pie, estos últimos a pesar de los ataques a una actividad que cumple protocolos sanitarios y de bienestar animal.

En 2023 avanzamos hacia una ganadería sostenible a partir de Sistemas Silvopastoriles, con programas de Ciencia, Tecnología e Innovación orientados a ese objetivo, logrando el Sello Ambiental Colombiano Icontec para ganadería sostenible. En 2024 profundizaremos el cambio cultural y avanzaremos en el tecnológico, y en el apoyo del Estado, pues una transformación tan sustancial supera nuestro esfuerzo.

En 2023 consolidamos la comunicación para brindarle al ganadero información y asistencia técnica virtual, y para unirlo en temas como la invasión de tierras, con las Brigadas Solidarias Ganaderas, como opción de apoyo pacífico entre ganaderos y la Fuerza Pública, aunque atacadas por la izquierda y algunas entidades del Estado. Para 2024 nuestra Comunidad Virtual tendrá más de 400.000 ganaderos en más de 5.000 grupos de WhatsApp, y relanzaremos el periódico virtual ‘Contexto Ganadero’. Frente al país, al margen de la necesidad de que el Estado y la sociedad vuelvan los ojos al campo, por equidad y como condición de paz, no jugaré a la bola de cristal con la economía, sino que me limito a unos temas específicos. El primero tiene que ver con el Acuerdo con el Gobierno para compra de tierras para Reforma Agraria, que honramos con más de 600.000 hectáreas ofrecidas desde Fedegán, y honraremos, así no esté en nuestras manos la compra ni el compromiso de acompañar a los beneficiarios con proyectos productivos. Nos preocupa la inseguridad rural, el secuestro y la extorsión, además del futuro de las negociaciones con el Eln, en las cuales participo como presidente de Fedegán, con aprobación del pleno del Congreso Nacional de Ganaderos de 2022. No ha sido fácil, sobre todo por la contradicción entre lo acordado en la Mesa y las declaraciones del jefe del Eln, frente a un país que, por esa vía, no superará el escepticismo sobre un proceso que tanto apoyo necesita. Aun así, aunque la meta es importante, lo más importante es no detenerse. El campo y la paz lo merecen como augurio de un mejor año nuevo.