“Quien recibe un beneficio nunca debe olvidarlo; quien lo otorga, nunca debe recordarlo”. Pierre Charron

Los seres humanos tienen la hermosa capacidad de vivir en sociedad; el trabajo en equipo y la ayuda mutua resulta indispensable para el crecimiento grupal y personal. Todos los asociados desempeñamos un rol importante, como lo comprendió y dijo el cantautor Calixto Ochoa: “...por eso el mundo para ser mundo tiene que haber de todo un poquito, se necesita el acomodado, se necesita el pobre y el rico...” en fin, todos somos necesarios para que el sistema de cosas funcione.

Cada dificultad humana es indispensable para que la solución germine y, en la mayoría de los casos, el grito de eureka es originado por el auxilio del prójimo. Como con la enfermedad el médico; la sed de conocimiento a los maestros; o el hambre a los proveedores de alimento. El universo está impulsado por una cadena de favores cíclicos y constantes, de ahí el famoso refrán “hoy por ti, mañana por mí”. Si ese mecanismo lógico no se interrumpiera seguramente viviéramos en un paraíso, tal como en la película de Mimi Leder. Pero... ¿qué interrumpe la cadena de favores? Obviamente, la ingratitud.

La ingratitud es el sentimiento contrario al agradecimiento y se caracteriza por el desprecio a reconocer y corresponder conforme los beneficios recibidos. El ingrato irradia amargura y se hace evidente en su modo de vivir y tratar; por su egoísmo cree ser merecedor de todo, al punto de ignorar e invisibilizar al otro, incluso a quien algún día le brindó apoyo; la gratitud nace del amor e implica un sentimiento humilde y una sensación de gozo que se expresa en una actitud de felicidad, por entender como maravilloso el acto de la ayuda y procurar emularlo, no como retribución milimétricamente proporcional al favor recibido, sino como un comportamiento constante sin límites y con destinatarios indeterminados. Si en los corazones abunda el amor, aquél incita a hacer el bien y, el receptor del bienestar, de ser poseedor del don de la gratitud, replicaría amorosamente lo recibido, aceitando la cadena de favores.

Para una vida placentera y dichosa es importante ser agradecidos y reconocer a quienes nos dan la mano; pero es más importante no esperar la gratitud de vuelta, debemos hacer el bien sin esperar nada a cambio: el bien se sustenta en sí mismo. No podemos entender el don de la gratitud como una forma de esclavitud que nos obliga al agradecimiento eterno. Quien ha procurado un favor de manera desinteresada no debe pretender someter al favorecido, aquello limitaría la cadena, pues para masificar el bien es necesario que la gratitud no tenga límite y tampoco destinatario preciso, pero lo que es indudable es la necesidad de expelerla, tal como lo dijera William Arthur Ward: “Estar agradecido y no mostrarlo es como tener un regalo y no entregarlo”.