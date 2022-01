2022: ¿a quién votar?

Ante el ciclo electoral presidenciales-parlamentarias que se llevarán a cabo este año, me gustaría proponer una serie de elementos que me harían votar por uno o por otro candidato o partido. Diré tres que me gustaría oír en boca del candidato y otros tres que no:

Los que me gustaría:

1. Lucha contra la corrupción: es el principal flagelo de Colombia. Se extiende por el ejecutivo, el legislativo y el judicial y, como reflejo, invade todos los aspectos de la vida de los colombianos tanto en sus relaciones con el Estado, como en sus trabajos y hasta en sus relaciones personales. Son necesarias medidas concretas contra ella.

2. Reducción del gasto público dedicado a burocracia y administración: es infame que el sueldo de un congresista tenga una relación de 30 a 1 con el salario mínimo, mientras que en Europa no supera en ningún caso el 10 a 1. No es democrático el lujo en los administradores y las penurias en los administrados.

3. Reducción de impuestos a pequeñas y medianas empresas, simplificación de trámites y atracción de inversión extranjera: deben eliminarse papeleos, impuestos, aranceles y garantizar tanto la propiedad privada (particularmente de la tierra) como una repatriación justa de beneficios. Colombia debe ser business friendly y abrirse al exterior.

Los que no me gustaría:

1. Aumento del gasto público: simplemente Colombia no se lo puede permitir. Para sacar a los pobres de la pobreza hay que fomentar que se creen empleos de calidad, no poner a los más necesitados a sueldo del Estado. Eso no es solidaridad, sino clientelismo y compra de voto con el dinero de todos.

2. Emisión de moneda: Quien con Venezuela al lado diga que para pagar el gasto público basta con darle a la máquina de hacer billetes o es bruto o miente a sabiendas. No hay otra opción.

3. Reforma agraria basada en expropiaciones y reparto de tierras: más compra de votos con el dinero de todos. El campo colombiano no produce lo que debiera por falta de tecnología para cultivar y de infraestructuras para sacar el producto al exterior. Mientras eso no se solucione, el reparto de tierras agravará el problema, no lo solucionará.

Hay muchas cosas más sobre las que cabría valorar una candidatura: desde quién financia al candidato, hasta qué libro tiene en su mesilla de noche. Posiblemente en 2022 ningún candidato sea lo suficientemente bueno. El voto en 2022 consistirá en evitar a los manifiestamente malos.