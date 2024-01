2024, esforcémonos y resistamos

Esforcémonos en este embrionario 2024 para que no nos contagie el egoísmo y la ambición desbordada que termina fomentando el consumismo inútil y vanidoso, adorando así nuestro yo, lo que nos coloca, voluntaria o involuntariamente, en el lugar de Narciso. Esto al final destruye lentamente el sano entorno al que todos tenemos derecho.

Resistamos al influjo dañino de los tiempos contemporáneos que promueven enseñarnos por todos los medios el escueto y superficial ‘deseo por el deseo’ sin más. Como las pestes, es fácil contagiarse de aquellos a los que en su codicia el mundo les quedó pequeño; pero los “más pequeños” sabemos de sobra que para nosotros será siempre lo suficientemente grande para cumplir los sanos deseos de todos.

Aboguemos este nuevo año por acciones individuales sencillas, de esas que proceden de la ley moral natural, sin hipocresías religiosas. O en el caso de ser personas religiosas, que desde la sencillez abracen con fuerza, principalmente, las bases espirituales y materiales de la creencia que se profese. Casi todas las religiones comparten pilares morales similares.

El mundo material se compone de pequeñas acciones o hechos personales que colectivamente hacen el gran cuerpo de lo que somos como humanidad. Como principio, no hagamos con otras personas lo que no nos gustaría que hicieran con nosotros, entendamos bien la libertad y seamos conscientes de nuestras responsabilidades y deberes. Siempre seamos educadores del niño y veedores convencidos de la responsabilidad del hogar y las escuelas también en la formación de la recta razón como la guía que la racionalidad presta a la voluntad.

Trabajemos en nuestra capacidad de tolerancia, paciencia y respeto. Escuchemos con generosidad y atención. Respondamos siempre a todos nuestros interlocutores como un ejercicio de la cortesía o el deber. No desperdiciemos la energía, el agua o los alimentos, no compres lo que no necesitas, sé cuidadoso con lo que comes, prioriza la necesidad de alimentarte sobre el deseo de llenarte y ejercítate, no comas en exceso que además perjudica tu salud física. Los desperdicios alimenticios, si fuesen considerado un país, ocuparían el tercer lugar mundial como emisores de gas metano (uno de los gases invernadero) después de Estados Unidos de América y China como principales emisores de ese gas, según un informe presentado por la revista Nature.

Intentemos siempre al finalizar el día alejarnos a un lugar tranquilo del hogar y reflexionemos sobre los hechos del transcurso de la jornada: miremos siempre hacia adentro de nosotros mismos y cuestionemos.

Todos somos conscientes que “el mundo debe transformarse” en un lugar más justo, más libre (entendida bien la libertad), más seguro en toda la extensión del término, pero ese deseado cambio comienza por la transformación o evolución individual. Sin más aplazamientos y con determinación, inicia tú la transformación del mundo en este nuevo calendario, motivando a tu entorno más próximo a hacerlo también.

Mi invitación para este nuevo año es a que explores y te acerques a conocer, estudiar y practicar la filosofía estoica adoptada como forma de vida.

¡Feliz y venturoso año 2024!