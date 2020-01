Si creyera en la suerte o el azar, este sería un bonito número para echarlo a lo incierto, pero debo centrarme en realidades para que las cosas se materialicen y pueda sentir, palpar y degustar sus resultados; entonces, evoco al poeta Whitman: “Érase un niño que se lanzaba a la aventura todos los días, y el primer objeto que miraba y aceptaba con asombro, piedad, amor o temor, en ese objeto se convertía”. Y hoy nos toca a todos, a partir del 1 de enero del 2020, aceptar que las cosas en Cartagena no serán fáciles, que a los aciertos les espera una tarea con ecuaciones complicada de resolver, que no todo es larín larán, que solo la voluntad no garantiza los resultados, hay que abrir los ojos, hablo de todos los cartageneros sin excepción, sin ideales políticos, sin partidos, sin intereses personales, abrir los ojos para trabajar en comunión y ser proactivos, progresistas, mancomunados, comprometidos, luchadores, aguerridos y honestos para conseguir lo que anhelamos. Me gusta ver a los niños sonreír y jugar en libertad, me encanta que los niños vayan a la escuela y sientan la ilusión de calzar unos zapatos para emprender el recorrido sin que los pies se les agrieten, me encanta verlos formarse en ambientes sanos de puertas y puentes hacia el ascenso en una sociedad que parece olvidarlos y en vez de amarlos, los maltrata y los fuerzan a realizar trabajos que no les corresponden y los utilizan para explotación sexual, y precipitan su niñez hacia el abismo. Y me parece justo y necesario que las personas puedan suplir sus necesidades básicas, que la salud sea atendida como debe ser y la seguridad abandere el desarrollo, que haya fuentes de trabajo, que la movilidad sea práctica, organizada, bien orientada, que cada uno y todo aquel que jure compromiso con su terruño, se comporte a la altura de los principios éticos y morales que naveguen sobre la transparencia y nos demuestren que sí ha valido la pena la bulla, la alharaca, el cambio, los votos, los deseos, las ganas, la unión para sacar la cara de esta ciudad, sin maquillaje, sin arandelas, sin tantas mentiras, sin falsas promesas. Entre viejos tesoros admirados por un río de turistas, se contrastan paisajes de seres humanos que pasan desapercibidos, viviendo bajo la sombra de un paraguas sin varillas, una bombilla fundida o un marco de puerta carcomido por la desidia. Todos sin lamentos, debemos poner de parte y parte, no es lamentarse sobre una necesidad echándole la culpa a una sociedad que los ha abandonado, porque eso no es cierto, los ciudadanos comprometidos pagamos impuestos a cabalidad, puntualmente, hacemos nuestra parte para que todo avance y crezca dentro de la misma ciudad, pero algunos desvían los recursos y la culpa recae sobre todos. Odios y resentimientos es lo que han creado estos vivos con su actitud de favorecimiento personal.