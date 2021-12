23 años después... las cuentas no dan

Luego del último informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR), el 7 de diciembre de 2021, en el que vuelve a mencionar que el contrato de concesión del Corredor de Carga del Distrito de Cartagena cumplió ya la Tasa Interna de Retorno (TIR), originando un detrimento patrimonial de $22.354 millones, queda uno más desconcertado con lo que ha venido sucediendo con este caso.

Este tema de la TIR crea un clima de incertidumbre y desconfianza, pues nadie entiende que el órgano de control fiscal más importante del país, como es la CGR, inicialmente por una auditoria emitiera un informe donde establecía que la TIR no se había cumplido; posteriormente, a raíz de un proceso de responsabilidad fiscal que se abre por este caso, saca otro informe en el que dice que por cumplirse la TIR (en 2015) se habría ocasionado un daño patrimonial por más de $300.000 millones, además de involucrar a más de 30 presuntos responsables, lo que provocó protestas, apoyadas por el alcalde, en los peajes de este importante corredor vial. Fueron varios días de trancones y cuantiosas pérdidas económicas. Sin embargo, se acordó levantar las talanqueras de los peajes de Manga y Ceballos, mientras no se interviniera en los de La Heroica y Corralito de Piedra.

Aún no queda claro cómo es que, ahora en el más reciente informe, el presunto daño patrimonial es de unos 22 mil millones de pesos, pues este valor no representa siquiera el 10% del establecido anteriormente. ¿Cuántos informes más vendrán? ¿Seguirán cambiando las cifras? Son informes que difieren totalmente uno del otro, lo que les resta credibilidad. Porque recordemos que todo este enredo (por no decir patraña) arrancó cuando la Contraloría Distrital de Cartagena inició la evaluación del contrato y estableció que la TIR se había alcanzado el 20 de enero de 2015, pues tuvo, según el informe, un excedente de 7.535 millones de pesos. Después Edurbe, supervisor del contrato, dijo que no, que este se terminaría a finales de 2020, entre octubre y noviembre.

Por otro lado, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación también se pusieron a sacar cuentas. La primera dijo, en 2018, que la TIR se había alcanzado en 2016, y la segunda emitió un informe técnico y científico en el cual establecía que la TIR, a enero de 2021, era del 16,855%, por lo tanto no se había alcanzado el 17,22% pactado contractualmente.

Este mes se cumplen 23 años de haberse firmado ese leonino contrato. Es cuestionable y censurable que después de todo este tiempo todavía no se tenga claridad sobre su ejecución y legalidad.

Mientras se espera que el Tribunal de Arbitramento convocado a instancias de la Cámara de Comercio de Cartagena defina la legalidad del contrato y si la TIR se cumplió o no, preocupa ver cómo las talanqueras se han convertido en cuerdas de ring de boxeo entre manifestantes y trabajadores de la Concesión Vial.

*Periodista. Magíster en Comunicación.

Twitter: @javieramoz.