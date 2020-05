4 pandemias en Colombia

Haciendo un análisis de lo que estamos viviendo es imposible no registrar la existencia de las otras pandemias, que con otro nombre pero no menos devastadoras, ha tenido que soportar Colombia. Me refiero a las pandemias de la corrupción, de la guerrilla y del narcotráfico.

Muy fuerte para nuestro país tener que enfrentar al mismo tiempo tantas dificultades y no hay duda de que esta última -COVID-19- encontró un caldo de cultivo perfecto para desarrollarse. En Cartagena encontró pobreza extrema, informalidad, desempleo, remedos de hospitales y clínicas producto del desgreño y la incapacidad para gobernar en los últimos tiempos a la ciudad, sumado a una ciudadanía cansada por mil necesidades y que espera impaciente, que quien llegó a gobernar, elegido con generosidad, pueda cambiar la triste forma en que vive la gran mayoría de su gente.

Esa es una de las grandes preocupaciones que gravitan sobre los cartageneros y colombianos. Porque Cartagena es de todos a la hora de disfrutar de su belleza y sus delicias, pero no cuando debemos resolver los grandes retos que nos afligen.

Exhorto a todas las personas que vivimos en esta tierra a que aportemos con decisión lo que podamos, con trabajo, ideas, recomendaciones serias, buen trato, generosidad, porque solo de la entrega decidida de cada uno de los ciudadanos es que vamos a poder recuperarnos. Ello demanda en el respeto por los demás, en valorar las acciones de todos, en rodear al gobierno y este dejarse rodear y escuchar el grito desesperado de tanta gente que ansía respuestas a sus dilatados problemas.

Todos debemos hacer lo que nos corresponde. Tenemos que apostar con optimismo que vamos a vencer las pandemias que vivimos, que estamos aburridos de soportar por una parte dificultades que están en nuestras manos resolver y de la indiferencia y abusos de otros. Por Colombia, por Cartagena, luchemos unidos contra las pandemias. La vacuna de tres de ellas por lo menos, no la tienen que inventar científicos, está en nuestras manos. Propongo con respeto que el gobierno instale y asuma internet gratuito a toda la población, ello permitirá por lo menos que seamos tratados dentro del principio de igualdad que tanto enarbolamos y que no cumplimos.

Podríamos iniciar con la reactivación de algunos sectores de la ciudad, como por ejemplo con La Matuna y la avenida Pedro de Heredia, la primera para resolver el pendiente que tenemos de organizar parqueaderos suficientes y la dinamización de las diversas actividades que se llevan a cabo en el Centro Histórico y la segunda para reactivar esa zona tan deprimida, estimulando el despegue de los comercios que se dan a lo largo de ella, así como de apoyar la construcción de viviendas de interés social, resolviendo dos grandes problemas, el desempleo y la vivienda y lo que es mejor la reactivación económica que en buena medida impactan en toda la ciudad.