A bajar el recibo de la luz

Ante los argumentos que hace unos días me expuso el gerente de Afinia, no encontré razones válidas para que la empresa esté cobrando las altísimas tarifas por la energía eléctrica en la Costa Caribe. No me convencieron sus explicaciones ni las vagas respuestas a mis preguntas, y con toda franqueza, se lo dije en el acto.

Antes de que los señores Afinia compraran la operación de la distribución de la energía, como siempre se hace, los actuales dueños hicieron lo que se conoce como un due diligence o debida diligencia, que es un proceso mediante el cual el potencial comprador de una empresa, la analiza a fondo, por lo que cuando compra, conoce exactamente las inversiones que tiene que realizar para que el negocio funcione correctamente.

Los señores de Afinia sabían exactamente el mal estado en que estaba la infraestructura, y esto se reflejó en una rebaja sustancial del precio de compra, por lo que los nuevos propietarios de la empresa debieron comprometerse a hacer las inversiones necesarias para actualizar las instalaciones.

Por lo que jurídicamente podría pensarse que, ya sean los dueños de Afinia y Air-e, los responsables gubernamentales en la negociación, que sean los expertos quienes investiguen si han transitado el Código Penal, porque los usuarios están pagando tarifas demasiado altas a favor de un particular a quien el Estado favoreció con una contratación demasiado generosa, y que ahora usa su posición dominante para causar un daño al indefenso consumidor, al prestar un servicio esencial y público, como el suministro del fluido eléctrico, que es indispensable para la comunidad.

Hay una solución para resolver este grave problema, que es la misma que se usó durante el gobierno Samper Pizano para financiar la totalidad del sector energético nacional, que podría perfectamente resolver el actual problema.

Para financiar todas las inversiones que se requieren, principalmente en el Caribe, y así evitar las tales pérdidas no técnicas, las restricciones existentes y la sub-normalidad, Afinia Y Air-e deben contratar un empréstito al mínimo interés posible y al más largo plazo viable, mediante una negociación con la banca multilateral internacional, cuyo intermediario nacional podría ser la Financiera de Desarrollo Nacional -FDN-, que antes era la FEN. Dicho préstamo sería asumido proporcionalmente por Afinia y Air-e.

Esto lo hice saber al gerente de Afinia, he venido perfeccionando la idea porque todos tenemos el deber y hasta la obligación de contribuir a buscar soluciones para prevenir la ocurrencia de un eventual problema de orden público en la región Caribe.

Por lo que señores Afinia y Air-e, el negocio inicial se puede hacer con la cédula pero ustedes deben invertir en la infraestructura lo que no pagaron en el precio.