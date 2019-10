Me robé el título de la canción de Marco Antonio Solís para titular esta columna. Aprovecharé entonces para, al final, coger algunas líneas más de esa encantadora letra y trasladarlas a lo que pasó en la última semana y lo que al parecer nos espera en lo político.

¿A dónde vamos a parar?, me lo pregunto preocupado porque pareciera que todo girara en torno a noticias negativas en esta contienda electoral por Cartagena y Bolívar. Las necesarias propuestas serias son opacadas por escándalos, fake news, ataques de un lado a otro, alianzas que no se dan, y candidatos que deben responder ante la justicia.

Apenas empezaba la semana cuando el país escuchó al presidente del Congreso, el senador Lidio García, defenderse en plenaria de los bochornosos audios que reveló W Radio. Dijo que no podía responder por lo que digan terceras personas, “y mucho menos cuando son personas que han tenido un pasado bastante criticado” (refiriéndose a Vicente Blel, a quien considera un mitómano). Añadió que “hay una estrategia de desprestigio contra una campaña política a la Gobernación de Bolívar para abrirle paso a otra”. Un día después, en El Heraldo, el columnista Alberto Martínez publicó que “por ahora, la campaña sucia no prospera en Bolívar”, y que se podrían venir más audios, pero que la señora que grabó a Vicente Blel pide $4 mil millones para entregarlos. Por su parte, el candidato a la Gobernación, Nando Padauí, aunque no se le menciona, dijo que él no tiene nada que ver con esas grabaciones.

Es decir, de una semana a otra se pasó de hablar de un presunto cartel de contratación, a un tira que jale por saber quién quiere dañar la campaña de Vicentico por lo que dijo su papá. Increíble. Para rematar, el procurador Fernando Carrillo también aterrizó en la ciudad a anunciar que ambas campañas estarían “incumpliendo rampantemente la ley de financiamiento”.

Y si por la Gobernación llueve, por la Alcaldía no escampa. William García contrató a un equipo jurídico en cabeza del exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, para que lo defendiera de las acusaciones en su contra. Por otro lado, a Yolanda Wong le imputaron cargos en la investigación por presuntas irregularidades en un contrato con Edurbe. Ella afrontará libre su proceso, pues no le dictaron medida de aseguramiento. Y mientras ellos dos libran batallas jurídicas, los llamados candidatos alternativos no se pusieron de acuerdo para conformar una alianza. La coalición entre Nabil Báladi, Sergio Londoño, Claudia Fadul y Jaime Hernández quedó en nada.

Me quedo sin espacio, mejor que suene la canción:

“Ya ves, siempre acabamos así

Solo haciéndonos sufrir (...).

(...) ¿A dónde vamos a parar?

Con esta hiriente y absurda actitud

Démosle paso a la humildad.

¿A dónde vamos a parar?

Cayendo siempre en el mismo error

Dándole siempre más valor

A todo, menos al amor (por Cartagena y Bolívar)”.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz