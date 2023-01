A propósito de la reconciliación

Las contradicciones que vivimos con relación a la búsqueda de la paz total en el país son un desafío a la conciencia creyente y una llamada a la necesidad de recuperar lo que significa la reconciliación. No es posible pensar en la paz total o parcial si los seres humanos no integran en su programática de vida la necesidad de reconciliarse en verdad y no en discursos y buenos propósitos.

¿Qué sentido tiene en este contexto una reflexión acerca del sacramento de la reconciliación y su sentido? No podemos hacer reflexión teológica acerca de este sacramento sin revisar nuestras comprensiones de la moral, porque es importante saber si tenemos una visión judía centrada en los diez mandamientos, o una comprensión desde el seguimiento de Jesús y el mandamiento principal del amor a Dios y a los hermanos.

La necesidad de reconciliación nos sitúa ante la urgencia de reconocer el impacto en las vidas de nuestras comunidades de lo que el magisterio latinoamericano llamó estructuras de pecado. Eso que vive un país donde se irrespeta la vida, se contemporiza con toda forma de violencia, que se ha habituado a la mentira, al chanchullo, al irrespeto a la libertad. Una sociedad como la colombiana caracterizada por un ethos violento ¿no es contaminante? La violencia penetra por las rendijas de los hogares y está en nosotros mismos.

Insertar el sacramento de la reconciliación en el contexto mayor de la situación del país para que entonces no privaticemos el pecado y no creamos que no tenemos de qué arrepentirnos. Somos responsables de este desorden. La responsabilidad de los sujetos conscientes que somos compromete con la construcción de alternativas de respeto a los valores del Reino. Esto no es transable ante nada ni ante nadie. Participamos de ese pecado cuando negamos los valores predicados por Jesús de Nazaret, hemos roto la alianza de ser seguidores suyos soportando y manteniendo maneras de hablar, prácticas sociales y visiones del mundo que excluyen a tantos hermanos del banquete de la vida y de la fiesta de los privilegios.

Retomar el sacramento de la reconciliación en el contexto mayor de los procesos evangelizadores de manera que deje de ser celebración puntual intimista y se convierta en diálogo sereno, adulto en la fe e iluminado por la palabra evangélica. Allí donde una familia se reconcilia se realiza de alguna manera la sacramentalidad del perdón; donde una comunidad se organiza y supera barreras y distancias se realiza esa misma sacramentalidad. Donde un joven decide cambiar de vida y volver nuevamente a los caminos de la fe, después de haber transitado los de la violencia, se realiza esta sacramentalidad, aunque en estricto sentido no estén celebrando el sacramento de la reconciliación.

Desarrollar mucho más el sentido profundo del perdón implementando las celebraciones de reconciliación que ayuden a tomar conciencia de las heridas que causa la ruptura de la relación con Dios y con los hermanos, de manera que celebremos en alegría la bondad de Dios para con sus hijos dispersos: es una alternativa fascinante en estos tiempos de búsqueda de la paz.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.