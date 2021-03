A propósito del Sisbén IV

Empecemos por decir lo que no es el Sisbén: no es un sistema de salud, no es una política, no es una IPS y tampoco es un programa que entrega subsidios o ayudas del Estado. El Sisbén es un Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, que permite clasificar a la población de acuerdo con sus condiciones de vida e ingresos. Esta clasificación se utiliza para focalizar la inversión social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan.

Recuerdo que uno de los temas que estaban asociados a mis responsabilidades cuando tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Planeación de Bolívar entre el año 2013 y 2015 era la actualización de los aplicativos del Sisbén y Sisbennet, por ese entonces solo una persona estaba directamente asociada a ese proceso y era la encargada de capacitar a sus pares, en los 45 municipios de Bolívar.

También recuerdo que el mayor reto para la transferencia de conocimiento era la alta rotación de los encargados de alimentar y salvaguardar las bases de datos del Sisbén. Es decir, que la funcionaria de la Gobernación brindaba la asistencia técnica sobre la encuesta, sobre el aplicativo, entre otros y a los cuantos meses, cambiaban a la persona que había recibido la capacitación. Muchas veces los contratos de estas personas no eran renovados y los gobernantes de turno aprovechaban y contrataban nuevo personal para cumplir cuotas políticas.

Durante el lapso de tiempo que tomaba asignar un nuevo funcionario o contratista, se corría el riesgo de registrar “sin que nadie supiera cómo” a personas que no cumplían con las características para obtener puntaje del Sisbén, o se “omitía información” en el cruce de bases de datos que daban como resultado que algunos ciudadanos de nuestra geografía recibiesen doble subsidio en algunos programas de asistencia social.

Luego de la emergencia a causa de la pandemia, quedó claro que la actualización de las bases de datos de los programas sociales son necesarias. La cantidad de subsidios que entregó el Estado tuvieron un margen de error que permitió que algunas personas no fueran focalizadas para recibir los beneficios, o por el contrario, que recibieran subsidios sin necesitarlos.

Desde el año 2011 no se realizaba la actualización integral de este sistema. Por ende, nos corresponde a todos los ciudadanos en nuestros diferentes roles promover la actualización del Sisbén IV recién lanzada por el DNP. En el caso de los gobernantes deberán priorizar que los encargados de este asunto no solo reciban la información, sino que conserven su posición para asegurar una transición exitosa del sistema. Y a nosotros, como ciudadanos del común, nos corresponde decirles a nuestros conocidos mapeados en el Sisbén, que actualicen sus datos y ayudarlos a ingresar su información de forma digital si es el caso.

Máster en Análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.