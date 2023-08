Abel Dueñas Padrón

¡Cosechó lo que sembró! Durante su periplo vital de 103 años, recibió agradecimientos de pacientes al igual que reconocimiento nacional e internacional por décadas de gestión en altos cargos directivos en universidades, el Ministerio de Salud y en instituciones públicas y privadas. Algunos en la iglesia lo cuestionaron por su edad cuando decidió prepararse para ser diácono; luego de arduos estudios, ejerció su apostolado durante lustros con la misma vocación con que vivió para servir, al tiempo que fraguó su madurez espiritual. Paladeando un whisky, describió con lujo de detalles uno de sus mejores momentos como profesional: estaba en la sede de la Organización Mundial de la Salud representando a Colombia, acompañado por los principales líderes mundiales. En ese mágico y fugaz momento sintió que allí no estaba el médico que había aprendido tanto de pacientes y maestros. ¡No! Allí estaba aquel niño que décadas atrás corría descalzo por las polvorientas calles de su lejano y amado Cereté. El representante de Colombia era ese niño que había llegado allí gracias al sacrificio de una familia que suplió, con amor, el mundo de carencias que abundaba en casa. Y lloró pensando en el orgullo que sentirían aquellos que habían sido parte de su vida si pudieran estar allí para verlo, pero no estaban presentes. También lloró por su soledad en ese momento sublime.

Su impulso vital fue servir y amar. Y con su familia lo hizo en demasía: como hijo retribuyó con creces a sus padres; como hermano, primo, tío, abuelo, bisabuelo y familiar fue refugio, apoyo y solución de todos quienes enfrentamos problemas y calamidades.

Para muchos fue ese faro que alumbra aún en las peores tormentas y en la más profunda oscuridad; fue además ejemplo motivador. Pero fue como padre donde floreció en toda su majestad. Muchos años atrás, algunos necios machistas lo cuestionaron sobre si se sentía frustrado por no haber tenido un hijo varón. Entonces les decía, rebosante de orgullo, que haber tenido seis hermosas hijas era lo mejor que había hecho en vida. Ellas, y sus frutos, demostraron con creces que él había tenido razón. Fueron ellas su mayor logro, bendición y legado. Las amó tanto que les construyó un mundo llamado hogar. Como esposo lo fue todo durante 70 años para su amada Elida, a quien aún en el último día de vida, compartiendo con ella un postrer sorbo de whisky, le robó un beso cantándole “el chupaflor chupa la flor, a mí me gusta chupar tu boca, vente pa’ca, mi dulce amor, dame un beso que es lo que me provoca”.

Vivió con la plenitud que enseñó Marguerite Yourcenar: “El presente es un momento fugaz, aunque su intensidad lo haga parecer eterno”.

*Profesor Universidad de Cartagena.