¿Abogadasauria?

En días pasados una tendencia se apoderó de las redes sociales. Consistía en compartir imágenes de tiernos dinosaurios vestidos de diferentes atuendos o acompañados de objetos que resultan característicos de algunas profesiones humanas. ¡Nuestras redes se llenaron de abogadosaurios, enfermerasaurias, incluso fotografosaurios! Muchos empezaron a hacerse sus propios dinos, accediendo a aplicaciones de inteligencia artificial para incorporarse a la moda de “Dino-profesiones”. Inquieta por el tema descubrí que esta moda creada a partir de la inteligencia artificial, precisamente transmitía un mensaje no explícito, del temor latente que hoy en día existe frente a la aparente e inevitable desaparición de algunas de las profesiones tradicionales... las cuales así, como dinosaurios estaban llamadas a desaparecer ante la tecnología. Curiosamente este mismo mes las noticias han anunciado el primer ‘abogado robot’ que en su debut, en los Tribunales de Estados Unidos tiene como misión ayudar a una persona a apelar una multa de tránsito. Es una aplicación de la empresa DoNotPay basada en inteligencia artificial que asesora en tiempo real a su defendido. Con argumentos populistas de Democratización al acceso a la justicia, lo que lograrían, en mi sentir, es poner en un riesgo mayor la justicia. Me pregunto: ¿Quién sería el responsable de las decisiones tomadas por un juez con inteligencia artificial? ¿Se acabaría el régimen disciplinario para abogados y jueces? ¿Quién respondería si hay un resultado desfavorable? ¿Sería la responsabilidad del programador, del propietario de la tecnología o del sistema en sí? ¿Cómo se garantizaría que un juez-robot no esté influenciado por prejuicios o sesgos incorporados en su programación? ¿Cómo se aseguraría de que las decisiones tomadas por estos robots sean justas y equitativas para todas las partes? ¿La inteligencia artificial convertiría al juez en un simple operador judicial, que reafirmaría la justicia como una implacable aplicación del silogismo jurídico? ¿La tecnología podría apoyar la incorporación de justicia restaurativa? ¿Podría un juez robot identificar cuando una norma es injusta en un caso concreto y por tanto inaplicarla por mandato constitucional? Sinceramente no me preocupa ser reemplazada en sentido estricto por la tecnología. Es innegable que ella está para hacer más eficiente nuestro trabajo; pero me preocupa la deshumanización del sistema. Los sistemas judiciales no son perfectos, pero ¿entregar a las máquinas nuestra aspiración más humana y legítima como lo es la justicia? Como sociedades, ¿entregaríamos el monopolio de la justicia a los dueños de la tecnología?

*Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.