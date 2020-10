Abrir Colegios

Mucho se ha hablado del regreso a la nueva normalidad. En algunas ciudades este retorno a sus labores ha incluido el regreso de los niños al Colegio de forma gradual. Esta decisión tiene como justificación los problemas mentales y académicos a los que están expuestos los niños en confinamiento (el 80% de los niños colombianos han presentado cambios en su comportamiento) y la dificultad que significa para los padres dejarlos en casa mientras salen a trabajar dejando el proceso educativo a niños sin la madurez para manejarlo.

Volver a los salones no es una medida caprichosa. Más de 80 catedráticos expertos en educación pidieron al Gobierno nacional la reapertura de las instituciones ante las graves afectaciones que sufren los pequeños al no asistir a clases presenciales. Esto podría significar una pérdida en el aprendizaje de entre 0,3 y 0,5 años de escolaridad. El tema no es solo de conectividad, la educación virtual abre varias grietas sobre enseñanza tecnológica ya que muchos docentes no tienen capacitación suficiente para llevar a cabo las clases de forma productiva y muchas familias no cuentan en sus hogares con dispositivos como computadoras y tabletas para todos sus hijos.

La educación online en la pandemia fue una respuesta inmediata a la emergencia sanitaria del momento, “pero ni educa ni sustituye el aprendizaje presencial y la socialización de los menores, además de generar brechas educativas graves”. Pero, ¿por qué no educa? No lo hace correctamente porque ni los estudiantes están preparados tecnológicamente, ni el profesorado dispone de la formación necesaria para pasar del medio físico al virtual, ni los temarios ni libros de textos están adaptados a un cambio de modelo. Hay que añadir el problema de la brecha digital. Los hogares colombianos no siempre cuentan con conexión a Internet, los docentes han trabajado durante estos meses siguiendo el currículo escolar que han venido adaptando en la medida de sus capacidades. Las escuelas brindan más que estudios académicos a los niños y los adolescentes. Además de lectura, escritura y matemáticas, los estudiantes aprenden habilidades sociales y emocionales, hacen ejercicio y tienen acceso a servicios de ayuda para la salud mental y nutrición garantizada. Para muchos niños y adolescentes, las escuelas son lugares donde permanecen seguros mientras que los padres trabajan. Para muchas familias, la escuela es donde los niños reciben alimentos saludables, tienen acceso al internet y otros servicios vitales que no tienen en sus casas.

Mientras Bogotá, Santa Marta, Medellín, Barranquilla y otras ciudades ya arrancaron sus pilotos para volver a sus niños a las escuelas, en Cartagena aún estamos estudiando las medidas de bioseguridad. Es urgente regresar a nuestros estudiantes a la seguridad de los planteles y alejarlos del peligro de las calles. Abrir los colegios es protegerlos.