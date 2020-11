Acerca del “sharenting”

El uso masivo de las redes sociales ha conllevado a diversas situaciones que ameritan cuestionarnos sobre el uso adecuado de las mismas en protección de los derechos fundamentales de las personas que sin su consentimiento son objeto de publicaciones en la red; situación que ocurre en el caso de los niños. El “sharenting”, anglicismo que proviene de share (compartir) y parenting (paternidad), consistente en compartir las primeras sonrisas, palabras, pasos, anécdotas, etc. de los niños en Facebook, Instagram y otras redes. Esta práctica común en las nuevas generaciones de padres que, en ocasiones sin la mínima reflexión suben fotos, videos; que pueden tener efectos sumamente negativos como: afectación a la imagen, pornografía infantil, ciberacoso, ciberbullying o cibersuplantación de identidad; entre otros. La Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia T-260/12 caso en el que la madre de una niña de 4 años interpuso tutela contra el padre de su hija, por abrirle cuenta en Facebook y compartir contenido con miembros de su familia. Pese a que el perfil era privado y tenía dicha finalidad, la Corte recordó que este es un escenario en el que dada su naturaleza los niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad y expuestos a diversos riesgos como: “(...) la posibilidad de acceder en las redes sociales a contenidos de carácter inapropiado para su edad. (...) la posibilidad de iniciar contacto on line, e incluso físicamente con usuarios malintencionados. Existe proliferación de la información personal gráfica de los menores, ya sea publicada por ellos mismos o por terceros con desconocimiento de los riesgos a los cuales pueden ser expuestos”. En este caso la Corte ordenó la cancelación de la cuenta, pues entre otros argumentos la patria potestad no faculta a los padres a abrir cuentas ni compartir contenido sobre sus hijos. Por lo anterior se recomienda: no permitir difusión, publicación o transmisión a terceros de datos personales sin el consentimiento explícito de la persona. En el caso de niñas y niños se debe considerar la prohibición absoluta. En cuanto a los adolescentes se deberá tener en cuenta su autorización y ejercer mecanismos de control parental para el acceso a redes (Memorandum de Montevideo). Si los padres desean compartir imágenes o videos de sus hijos y estos no están en edad de consentir lo indicado es censurar su rostro. De igual manera se sugiere en todo caso abstenerse de publicar la vida cotidiana, casa, colegio, ideología, orientación sexual y religiosa de los niños y demás datos sensibles vinculados directamente con su dignidad humana; de esta manea adicionalmente se evita dar información a terceros para fines delincuenciales.

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.