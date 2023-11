Actuar rápido

La furia de las aguas lluvias ha hecho estragos en Cartagena. Los damnificados se cuentan por miles y una vez más queda en evidencia que las inundaciones son uno de los más graves problemas de la ciudad.

Cada vez que el fenómeno golpea con fuerza inusitada el gobierno de turno declara la calamidad pública para atender de mejor manera los estragos, pero esa medida no frena el desastre. Y no puede hacerlo porque tal decisión obedece solo a una reacción frente a un hecho fuera de lo común, que se repite como una maldición porque no se han tomado las medidas correctas para evitar su repetición.

No se puede impedir que llueva a cántaros porque es una disposición de la naturaleza, pero sí se puede hacer las obras de infraestructura que sean necesarias para que las aguas no se desborden, para que discurran sin causar calamidades como las evidenciadas en los días últimos. Desde hace años se viene hablando de los drenajes pluviales como solución definitiva para este mal de las inundaciones, pero la cuestión queda en solo anuncios. Aunque la inversión de recursos públicos en limpieza de caños no ha sido menor, sin resultados positivos a la vista. Con frecuencia se dice que es una de las muchas maneras de esquilmar el erario público.

Se sabe que hay un Plan Maestro de Drenajes Pluviales que, de llevarse a cabo, corregiría el problema de las inundaciones y llevaría tranquilidad a la población afectada que es casi el ciento por ciento de los habitantes de Cartagena. Para superar la penosa situación se requiere intervenir las cuencas rurales y urbanas, y disponer de los recursos necesarios para poner fin a un asunto que no da más espera.

Cartagena es una ciudad en crisis. Enfrenta un cúmulo de problemas que requieren atención urgente y este de los drenajes pluviales es paradigmático. El nuevo gobierno distrital, en cabeza de Dumek Turbay, debe emplearse a fondo para iniciar el rescate de la ciudad, sin pérdida de tiempo. Los drenajes pluviales son prioridad. El desgobierno de William Dau se despide con un nuevo desastre, una especie de tragedia burlesca que causa dolor y sufrimiento, que pudo evitar si hubiese invertido los miles de millones de pesos que dejó en los bancos. Otra muestra fehaciente de su incapacidad de gobernante.

Dumek Turbay Paz tiene que actuar rápido para comenzar a ordenar la casa y, como ha dicho, hacer de Cartagena una superciudad.

Cuatro administraciones seguidas de buen gobierno podrán lograrlo.