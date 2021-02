Ahí, la fortaleza de Uribe

No logro explicarme por qué la política despierta tantas pasiones. Es un fanatismo superior al que se puede sentir por los cantantes, o los equipos deportivos que, a diferencia de los políticos, sí generan alegrías y emociones con sus triunfos y cantos. Se podría pensar que por los beneficios y/o perjuicios que le acarrean a grupos de ciudadanos sus actuaciones, que hacen quererlos u odiarlos; pero esa explicación no es suficiente.

Como son pasiones similares a las que se generan alrededor de las religiones, podríamos imaginar que así como estas, la política también representa nuestras creencias más arraigadas, y quienes las atacan nos están atacando a nosotros. Eso fuera cierto si en la política siguiéramos la ideología, pero solo en unos pocos casos es así. El grueso de los ciudadanos, me refiero solo al grueso de los aproximadamente 50% que son los que se interesan, los mueven pasiones personales que ni ellos mismos se logran explicar, o que son tan vergonzosas que no se atreven a mostrar: como odios por un no nombramiento, por no ceder ante la pretensión de favorecimientos económicos, por la promulgación de leyes que le afectan privilegios, o por algún otro asunto más personal.

También los hay agradecidos, porque contaron con más suerte en lo individual; porque la Ley los favoreció, porque son altruistas y piensan en el todo no en lo particular, o porque para ellos lo principal es la ideología, sin ignorar el pragmatismo. Son silenciosos, pasivos con la lengua, pero contundentes en las urnas, son la mayoría de ese 50% del que hablé.

Me he referido a los fanáticos y politiqueros. Los que se pelean el poder político en las urnas son otra cosa: son competidores, como boxeadores en el ring, que en lugar de puños utilizan palabras. Algunos, para agraviar, calumniar, destruir la honra del más fuerte de los adversarios. Dice el refrán, ‘Al árbol que da frutos le tiran piedras’. Para ello hay empresas que se encargan de husmear el pasado, descontextualizarlo, distorsionarlo para hacer daño, inventar mentiras, producir video-montajes, en fin, cosas que ni se me ocurren. Son inteligentes, creativos, aptos, manejan bien la tecnología y le gastan tiempo. Sucio, pero es su trabajo, por eso les pagan. Mientras, el candidato que las paga, mantiene las manos limpias.

Sin embargo, es un arma de doble filo, porque recordando el refrán, cuando no se pueden ver los frutos, la gente se fija a qué árbol le tiran piedras, y así descubre el candidato más fuerte. Y por el lado más humano, la gente tiende a proteger y favorecer al candidato más vilipendiado. Ahí está la fortaleza de Uribe, amén de sus virtudes y cualidades humanas. Solo falta que los mismos petristas, lo digo en broma (black humor), ataquen a Petro buscando conseguir el mismo efecto.