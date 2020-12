Ahora que me vacune

Se ha anunciado que la vacuna llegará a Colombia el año que viene, pero también se rumora que, muy secretamente, ya se comenzó a aplicar entre las gentes de la élite, quienes son los que más sienten miedo de morir, porque se consideran más importantes y necesarios que el resto de los mortales que pisan este país.

No tendría nada de raro que esos rumores fueran ciertos, pues desde que la nación fue fundada todo se direccionó a alimentar el beneficio de quienes la vienen manejando desde hace más de 200 años.

Pero mientras los hijos de la élite se vacunan en secreto, los pelagatos (que somos bastantes) hacemos planes para cuando ya estemos inmunizados contra la amenaza del coronavirus: lo primero sería tirar a la basura el tapaboca y el gel antibacterial, para después salir en busca de los amigos a pegarnos la borrachera más grande del mundo y a recorrer los sitios que ya casi se estaban borrando de nuestras memorias por culpa del encerramiento.

Mientras una parte de los pelagatos atiborraremos los estaderos, bares y estancos, la otra parte congestionará los moteles poniéndose al día con los amores clandestinos, que estuvieron a punto de fenecer cuando el confinamiento hogareño hacía difícil inventar excusas que facilitaran las salidas de casa.

Aunque, si lo vemos bien, nunca fue del todo cierto que (al menos aquí en Cartagena) la gente se atemorizó con los ataques del virus. Nunca fue tan real aquello de que se suspendieron los festejos, las aventurillas de cama y las aglomeraciones comerciales para satisfacer las vanidades que imponen las celebraciones de fin de año.

Y si hablamos de las zonas rurales de Bolívar, las cosas nos fueron mejores, sobre todo en corregimientos y veredas, donde, al parecer, desde el principio se impuso una corriente negacionista no expresada abiertamente con palabras, pero sí expuesta a través de las actitudes de los lugareños: nunca usaron tapaboca ni gel, ni dejaron de frecuentar sus sitios de encuentro social, casi siempre alrededor del alcohol y los equipos de sonido a todo timbal.

Sin embargo, los enfermos y muertos en esos territorios han sido pocos, pues, al parecer, entre más paupérrimo sea el pueblo (algo común en Bolívar), menos posibilidades de contagio se presentan, dado que la afluencia de foráneos siempre es inferior a la que podría comprobarse en centros poblados de mayor importancia.

No obstante, no debe dejarse de lado que otra parte de la ciudadanía, aunque pequeña, siempre mostró responsabilidad ante el desafío de la pandemia. Y son precisamente quienes ahora tienen dudas sobre la efectividad de la vacuna, por lo cual no piensan deshacerse, por un buen rato, del tapaboca y el gel antibacterial.