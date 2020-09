Hace más de 2.300 años Aristóteles decía que “el hombre es un ser social por naturaleza”. Así resumía su hipótesis de que nacemos con características sociales que desarrollamos durante la vida. Según él necesitamos de los demás para sobrevivir, esto es, el humano requiere de la relación con los otros. Así se “es” en tanto se “co-es”. Lo cual significa que para existir necesitamos coexistir con los otros.

Tras 18 días del primer caso reportado en Colombia, el gobierno decretó la cuarentena nacional por la COVI el 24 de marzo. Eran 19 días que terminaron siendo más de 5 meses, hasta ayer. Hubo de todo: como nunca se coartaron libertades individuales y comunitarias; y discriminación para adultos mayores. Como muy bien lo planteó la directora del INS, con tales medidas solo se quería ganar tiempo para: aprender del virus y de la enfermedad; mejorar la capacidad del sistema de salud; aplanar en lo posible el pico epidemiológico para evitar que los casos desbordaran los recursos sanitarios. Aparentemente los objetivos se cumplieron parcialmente. Algún día nos dirán si tales medidas se justificaron, si fueron costo-efectivas considerando el impacto económico que ocasionaron. ¿Cuántas vidas se salvaron?, ¿cuánto invertimos para salvar cada vida?

Desde ayer se inició el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. En esta etapa de la pandemia hay dos objetivos: impedir un nuevo aislamiento o cuarentena total con todas sus implicaciones económicas y sociales; y evitar sobrepasar los sistemas de salud por un rebrote. Hoy sabemos que no hay cura, aún no hay vacuna y las reinfecciones cuestionarían la utilidad del efecto rebaño.

Se sabe que si hay algo selectivo ha sido el virus: la mayoría de contagiados padecen una enfermedad muy leve, o son asintomáticos. Pero, menos del 15% de pacientes desarrolla una enfermedad más grave y potencialmente fatal. También es selectiva puesto que genera mayor mortalidad en minorías étnicas y en los más pobres. Por ello es fundamental que, como nunca antes, entendamos que tenemos una responsabilidad global en ser más responsables como sociedad y como individuos. El aislamiento o las restricciones deben ir de la mano con intensificar el exitoso PRASS (Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo Sostenible).

La pandemia ha demostrado que el ser humano es un lastre para natura y que, en contraprestación, nos ha sometido al mayor aislamiento selectivo que especie alguna ha padecido. Si no cambiamos el desaforado consumismo, la deforestación desbocada y la autodestructiva y absurda geofagia esta pandemia no será la última y, lamentablemente, no será la peor. Por ello, en adelante deberíamos pensar como Apuleyo: “Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos”.