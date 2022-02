Ajustes urgentes

Es importante destacar el registro de la cifra del crecimiento económico en el año anterior, que llegó al 10,6%, una de las más altas del continente.

Seguramente ese indicador nos ha significado un mejor resultado en muchos procesos desde el punto de vista económico y social, en donde ha estado de por medio la angustiosa recuperación por la pandemia.

Pero no podemos desconocer, que existen amenazas en el entorno, que es bueno atacar de inmediato y con acierto, para no aguar la fiesta y poder estar en condiciones de sostener la tendencia, de tal manera que la cifra no aparezca solitaria en el futuro.

Por ejemplo, estamos en un proceso electoral y es bueno actuar con responsabilidad frente al escenario económico actual, pues los mensajes distorsionados envían señales negativas a los inversionistas que, frente a panoramas favorables, como los que ofrecen países como Estados Unidos, prefieren llevarse sus capitales a escenarios más seguros, recortándole a nuestro país su capacidad de inversión para impulsar procesos productivos y de generación de empleo.

Por otro lado, el fenómeno de la inflación hay que atacarlo con decisión, pues quienes más sufren con ese efecto son los pobres, que podrán comprobar que su ingreso les alcanza menos para cubrir sus mismas necesidades. El registro de enero fue de 1,67% y el corrido anual 6,94%, lo que comienza a inquietar bastante a quienes se ilusionaron con los incrementos salariales de este año.

Ahí podemos encontrar cifras de enorme inquietud, como el alza en alimentos en extremo básicos como el huevo, que se ha incrementado un 22.48%, el pollo 26,85%, la carne 34,86% y los alimentos en general con un 19,94%. Tendremos entonces ¿disminución de la producción?, ¿problemas de transporte y comercialización? Lo que sea merece un plan choque urgente.

Y no hay que perder de vista el problema que se viene observando por culpa de la devaluación, pues el dólar, ya instalado cerca de los $4.000, sube el precio de los insumos, muchos de los cuales utiliza el sector de alimentos; también el renglón de maquinaria, sin pensar en aquellos que se han endeudado en dólares.

Gobierno y Banco de la República tienen una enorme tarea, pues esos ajustes son absolutamente indispensables, cuando ya se adentra el año y el panorama sigue con esa tendencia, en donde lamentablemente está incurso casi todo el mundo, incluidas las grandes economías que también están padeciendo el fenómeno inflacionario.