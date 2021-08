Han pasado 18 meses, sin que Cartagena encuentre rumbo hacia el progreso y bienestar de sus habitantes. Si bien es cierto, en 2020, año de pandemia, perdimos mínimo 6 años, aumentando pobreza, desempleo, afectando el turismo, la infraestructura vial, la seguridad; también es duro no ver políticas de reactivación, que conduzcan al mejoramiento; por lo contrario, creo que la ciudad está al garete: no hay autoridad, no hay planeación, no hay confianza, anida la desesperanza.

Ser alcalde es asumir la gerencia del desarrollo de ciudad: dirigiendo, gestionando y administrando la prosperidad y sus dificultades, con equipo de trabajo que produzca resultados de satisfacción ciudadana, así haya heredado compromisos del pasado y no conduzca a perder otros años, que sumados a las pérdidas de la calamidad COVID-19, signifiquen atraso sustancial, difícil de recuperar. Ni hablar de macroproyectos y problemas que se suman; puente de Las Palmas, mercados satélites, traslado del mercado de Bazurto, caños y lagunas, entre otros, que mucho se habla, pero poco ejecuta. Aquí se puede aplicar el refrán popular “mucho tilín y nada de paleta”.

Hace unos días bloquearon la vía Bayunca- Cartagena por no atender necesidades básicas en Bayunca y Pontezuela como lo es: no disfrutar de alcantarillado; esto hace cavilar bloqueos en Cartagena, pues son tantas sus necesidades aplazadas, que, si no se actúa con diligencia, con inversión, con autoridad: la indignación la toma con sus propias manos.

Queremos una Cartagena equitativa, segura, empresarial, con hoteles llenos, con oportunidades, con transporte multimodal, con costas protegidas, una Cartagena que cuando llueva no se inunde, sin pobreza, queremos una ciudad con empleo formal, una Cartagena con educación bilingüe para todos los niños, con jóvenes emprendedores, queremos una Cartagena con salud, sin hambre, alegre, sin odios, con pertenencia, con respeto, sin corrupción, cuidando el medio ambiente, viviendo para todos.

Si al leer el párrafo anterior, expresamos que es irreal tanta belleza o que soy iluso, que vivo en un mundo diferente: lo admito, es posible considerar estas calificaciones. Pero prefiero vivir en la esperanza, de merecer una ciudad donde quepamos todos, donde nos reconciliemos con el pasado y construyamos un futuro para nuevas generaciones.

Necesitamos unir voluntades: del mandatario, de la Fuerza Pública, de la Iglesia, del Concejo Distrital, de Juntas Administradoras Locales, de Juntas de Acción Comunal, de profesores, de gremios, de empresarios, de la población civil en general. Todos debemos trabajar por la Cartagena que queremos. Es mejor pensar así: que Cartagena esté al garete.