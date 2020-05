Al oído del alcalde

Soy de los que celebro la llegada de William Dau a la Alcaldía de Cartagena, de hecho algunos amigos, admiradores de este proceso, fuimos a su posesión en el Salón Vicente Martínez, para felicitarlo personalmente.

Nos gusta mucho lo que está haciendo con la burocracia inútil que no solo desangra las arcas del Distrito, sino que es la fuente del fragoso proceso electoral, porque a la burocracia en contraprestación se le piden hartos votos; es decir, no existe el voto libre, sino que está amarrado a unas maquinas electorales. Ya era hora de no solo parar eso, sino de velar para que siga siendo así. Y sí, trabajar con los mejores, definiendo en la existente burocracia quiénes son los que se pueden quedar para hacer parte de su equipo.

La administración requiere de una reforma que defina cuántos son los empleados o contratistas por OPS que necesita una administración para que funcione como un reloj suizo.

Aunque no esté de acuerdo con la forma, es cierto lo que el alcalde señala a los concejales. El Concejo ha sido el enemigo número uno de la ciudad. Hoy como nunca en el marco de la crisis del Covid-19, lo sufrimos porque nos preguntamos dónde estaban cuando se invirtieron los miles de millones en el sistema de salud en las pasadas administraciones. ¿Quién le hizo control político a semejante desfachatez, dónde están las citaciones al Concejo de las personas que tuvieron que ver con tamaña vulgaridad? Pero ya lograda esa importante conquista de ajuste de la burocracia, la ciudad tiene que avanzar porque son múltiples sus problemas, y no quedarse más en la querella. Ante lo ocurrido, el Alcalde tiene que sentarse con su junta, que son los concejales, para ofrecerles gobernabilidad; eso no significa necesariamente sucumbir ante sus demandas. Estoy seguro que en la abundante burocracia debe haber gente buena. De allí se puede sacar para darles coparticipación.

Como no es cosa fácil por la arraigadas malas costumbres, el alcalde tiene que sentase con cada uno de los concejales a estudiar los muchos problemas que tienen sus comunidades, las que votan por ellos, y construirles las obras públicas que necesitan, dándoles el beneficio de la gestión a cada uno de ellos para con sus votantes (al final lo que los concejales necesitan es asegurar sus votos para poder reelegirse).

Pero lo que si debe preservar el alcalde es absoluta trasparencia en los procesos contractuales. Pareciera, sin entrar en profundidad, que no se están haciendo bien. Y señalo solo uno de ellos: ¿por qué no se compraron los mercados a un mayorista, que son los que tienen los mejores precios, y no a un intermediario?, y ¿por qué hacerlo con una empresa que no cumple éticamente con el objeto social? A simple vuelo de pájaro se ven las diferencias no solo en el precio, sino en la cantidad de artículos que tiene cada mercado de los dos proponentes.