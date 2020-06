Al oído del Concejo

Revisando los concejos de muchas ciudades del mundo, me he encontrado con que llevan al menos tres meses de trabajo intenso, liderando la planificación, diseño y redacción de los programas especiales que regirán en el respectivo territorio en el pos-COVID.

El abanico de estrategias que se ofrecen en los foros virtuales es infinito, incluyendo apuestas arriesgadas como convertir el municipio en “paraíso fiscal” de sectores económicos que durante la pandemia no solo se mantuvieron a flote, sino que se adaptaron y se fortalecieron.

En lo que va del año, los cartageneros hemos visto a los concejales ejerciendo el denominado “control político” y aprobando el Plan de Desarrollo y otros proyectos presentados por la administración distrital. En el argot beisbolístico se diría que han estado “fildeando” varios “innings” de seguido pero no se han parado a batear.

El clamor ciudadano es que hay tanto por hacer que no podemos seguir gastando los recursos de la Corporación en la agenda política. A continuación, sugiero algunas de las estrategias que podrían tenerse en cuenta para Cartagena: 1. La reactivación inmediata de las obras públicas. El gasto público, como nos lo enseñó Keynes, es vital en tiempos de crisis y Cartagena lo necesita con urgencia para generar empleo y para rediseñar la denominada infraestructura vital. 2. Adelantar un censo empresarial que nos permita entender el tamaño de la debacle. Lo que no se mide no mejora. 3. Rueda de inversión masiva para captar capital fresco para PYMES en riesgo. Si no hacemos algo ya, las tasas de interés de usura van a terminar de sofocar a nuestros asfixiados empresarios. 4. Jornada masiva de acompañamiento a empresarios en la reestructuración de sus deudas y en la renegociación de contratos. 5. Urge reglamentar el espacio público en todo el territorio a la luz de las nuevas normas de bioseguridad, para que los actores formales e informales tengan claras las nuevas reglas de juego. 6. Incentivos tributarios a las empresas que se comprometan con el teletrabajo. 7. Una reforma tributaria integral que le quite tanto “perendengue” a la carga impositiva de los empresarios. 8. La presidenta de Procolombia dijo que empresas extranjeras de manufactura han mostrado interés en la región. Vale la pena evaluar la conveniencia de ofrecerle beneficios tributarios especiales a esos inversionistas extranjeros.

Se requieren largas horas de trabajo para construir una apuesta exitosa para Cartagena, esa joya de la que tanto nos enorgullece sabernos sus hijos.