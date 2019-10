Al perro más flaco

La virtualidad es tan antigua como el ser humano, con su prolífica imaginación. El mejor ejemplo es el mito de la caverna de Platón. Mucho después, hace 300 años, George Berkeley, filósofo irlandés, escribió en su Tratado sobre los principios del conocimiento humano que “ser es ser percibido”. Se anticipó a los medios y las redes sociales que muestran todo lo divino y lo humano en un enroque entre realidad y virtualidad de manera que la vida no es vida si no se publica o se muestra y la realidad no es hasta que no se percibe en la virtualidad. La vida resulta ser un continuo entre lo completamente real y lo completamente virtual. En medio hay una mixtura, producto de tecnologías, y que hoy conocemos como realidad aumentada.

Un claro y doloroso ejemplo fue la reciente difusión de unas vergonzosas grabaciones. Colombia entera se escandalizó. Al parecer los colombianos eran ignorantes e inocentes de toda esa realidad hasta que se hizo virtual. ¡Increíble! No hay ciudad más conocida por los colombianos que Cartagena: todo visitante ha visto el doloroso contraste de las dos ciudades; todo aquel que paseó sus calles sabe de la miseria asfixiante de la otra Cartagena; la caja de resonancia de los medios ha mostrado, por lustros, el mar de corrupción en que nos ahogamos y nuestra connivencia. Además, Cartagena Cómo Vamos, hace 15 años, ha mostrado la cruda realidad y virtualidad con sus dos informes anuales de realidad y percepción. Hace décadas debíamos saber que se trata de una ciudad amurallada por la injusticia, sitiada por la desigualdad, dominada por la ambición de unos pocos y segregada por el racismo y la exclusión. La virtualidad convirtió la corrupción, la miseria y la desfachatez rampantes en una oprobiosa realidad aumentada.

Esa Cartagena sitiada que ha tenido que sobrevivir al hambre, al abandono y al olvido le ha tocado soportar gamonales y padecer la manipulación y el engaño en cada elección. Entre tanto, un estado pusilánime permitió que personas en problemas con la justicia se presentaran a las elecciones y luego consintió que unos dirigentes salieran libres por vencimiento de términos y hoy se presenten, con cinismo y descaro, para ser reelegidos.

Como si fuera poco, esa Cartagena que debe ver ese interminable desfile de alcaldes en absurdo carrusel y sobrevivir a un Concejo inútil e inane debe, además, soportar que todo un país, que se la goza todo el año, la enjuicie y critique como única responsable. Hay días, como estos, en que es imposible ser ecuánime ante la realidad y la virtualidad. De aquí a las urnas bien difícil será no escribir con las letras de la vergüenza, no pensar con amargura o no reflejar la ira e impotencia en el blanco papel. Miles de frases y refranes árabes han llegado hasta nuestros días, uno de ellos sirve de colofón: “Al perro más flaco se le pegan las pulgas”.