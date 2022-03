Alcalde Dau, corrija usted

Este viernes 1 de abril vence el decreto 0004 del 5 de enero del 2022, que trajo una modificación histórica para el pico y placa de vehículos particulares en Cartagena.

Cuando digo histórica me refiero a un experimento que termina siendo una idea descabellada para gran parte de la ciudadanía, como aquella que implementó el gobierno de Manolo Duque el 5 de junio de 2016, al poner pico y placa los sábados. Afortunadamente, ante el llamado ciudadano y de los gremios, Manolo echó para atrás esa improvisada medida.

Lo mismo se espera que pase con el nuevo decreto que expedirá la Alcaldía de Dau, pues los expertos en movilidad han dicho que la restricción actual por 13 horas (de 7 a. m. a 8 p. m.), es inconveniente e ineficaz.

En una columna anterior, titulada Pico y Placa chimbo, expliqué por qué no había argumentos sólidos por parte del DATT para mantener esa restricción, pues los estudios no son contundentes; “¿Dónde está lo representativo de la variable, heterogéneo, entre otros”, se pregunta el Doctor en Ingeniería y experto en movilidad, Holman Ospina.

Al alcalde William Dau hay que destacarle las veces que ha escuchado a la gente para reversar medidas tomadas en una administración novata. Algunos le critican que no atendió las peticiones de los mototaxistas, pero lo cierto es que toda la ciudad pudo ver a través de su canal de Facebook, cómo se sentó con un gremio informal para intentar llegar a acuerdos. Varias veces preguntó qué propuestas tenían sobre los corredores viales, sin embargo, los motociclistas insistían en “no ceder un centímetro más de vía”. Al final, creo que hubo más cosas positivas que negativas, por ejemplo, el pico y placa (circularán más días a la semana) y los viernes sin moto ahora podrán salir los propietarios de los vehículos. El mototaxismo no se ha acabado, sigue fuerte en los barrios donde el transporte público es insuficiente, y por la Pedro de Heredia están conectando a través de las intersecciones estipuladas.

Es decir, se sentó con los mototaxistas, discutió y tomó una decisión al ver que no pudieron acordar sobre un punto en específico; pero las quejas de Fenalco y especialmente de cientos de ciudadanos con vehículo particular, aún no las ha respondido, por lo tanto, es este el momento preciso para atender las sugerencias y corregir el decreto de pico y placa para particulares que arranca en abril.

Nadie está pidiendo que quite el pico y placa, la propuesta de la mayoría de personas que comentan a través de redes sociales y portales de noticias, es que vuelva al de antes, es decir, a la restricción que va de 7 a. m. a 10 a. m. y de 5 p. m. a 8 p. m. Alcalde, corrija usted.

Adenda: Están multando a los conductores que circulen con una velocidad mayor a los 30 km/h por el Corredor de Carga. ¿Se imaginan el trancón que se va a formar en esa vía?

Periodista. Magíster en Comunicación.

Twitter: @javieramoz