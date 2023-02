Alcalde, respete a la prensa

“No se hagan los maricas, ustedes saben muy bien quién es y si ustedes no lo dicen no me interesa. Ustedes lo que están buscando es hacer bulla, ustedes saben muy bien. Yo estoy hablando como ciudadano que se enteró, como ciudadano que ha leído el expediente, vayan ustedes y hagan lo mismo; busquen en la prensa, en la prensa dice, pero todo el mundo se caga del susto, los medios de comunicación deben ser frenteros. ¡Qué carajo!”.

La anterior fue la respuesta del alcalde de Cartagena, William Dau, a los periodistas que asistieron a la conmemoración de los 20 años de la masacre de cuatro mujeres en la Torre del Reloj, y le preguntaron quién era el presunto autor intelectual de ese feminicidio.

Aunque uno de sus asesores le puso la mano en el hombro en señal de que frenara la lengua, el alcalde arremetió contra los colegas, la mayoría mujeres.

A su lado estaba la senadora Angélica Lozano, quien al ser consultada por la actitud de Dau contra las periodistas, se hizo (no voy a usar la misma palabra del alcalde contra la prensa) la pendeja y no rechazó esa falta de respeto.

Es una vergüenza que un acto tan significativo para recordar a cuatro mujeres vilmente asesinadas, termine opacado en los medios locales y nacionales por una de las ya incontables salidas en falso del primer mandatario de los cartageneros.

Lo insólito es que un día antes (Día del periodista), desde la Alcaldía enviaron el siguiente mensaje a los reporteros de la ciudad: “Ofrecemos este video como homenaje a todos los periodistas en su día, porque con su esfuerzo, compromiso, ética y profesionalismo dejan huella en nuestra sociedad”. ¿Quién los entiende? Un día dejamos huella, pero al siguiente el burgomaestre las borra con el irrespeto: incoherencia total.

El alcalde no ha entendido que como figura pública debe estar preparado para preguntas incómodas y no responder con tres piedras en la mano.

En mayo del año pasado, la Fundación para la Libertad de Prensa le envió este mensaje al alcalde cuando tuvo un rifirrafe con un periodista de la ciudad: “Desde la FLIP, condenamos que cualquier funcionario público, como el alcalde Dau, acuda al maltrato y a cualquier tipo de violencia contra la prensa para evadir responder preguntas incómodas. Le pedimos al alcalde que promueva un ambiente de respeto y que se abstenga de recurrir a expresiones y medidas que restrinjan el ejercicio periodístico”.

Alcalde, ¿sí lo leyó?, no se haga el...

Respete a la prensa.